Wedding Expo di Santika Gandeng 30 Vendor, Berlangsung selama Empat Hari

TRIBUN -MEDAN.com, MEDAN - Tren menggelar pernikahan di hotel kembali naik seiring dengan pelonggaran pembatasan dan kapasitas kehadiran yang sudah kembali normal 100 persen.

Kini giliran Anda untuk mewujudkan pesta pernikahan impian dengan mencari segala inspirasi sambil berkonsultasi dengan para pakarnya di pameran pernikahan atau Wedding Expo Ngeri-Ngeri Cinta.

Wedding Expo yang diselenggarakan oleh Hotel Santika Premiere Dyandra Medan dan The Marriage Story akan berlangsung pada 15-18 September 2022. Ada pun acara ini akan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB sampai 22.00 WIB dan dibuka untuk umum.

Director of The Marriage Story, Reni Mait mengatakan, wedding expo kali ini menggandeng sebanyak 30 vendor diantaranya Delavender Decoration, Suwani Decoration, Epix Pro, Infinite Pro, Safari Production, Historia by Jee Works, YAP Mode, Hilda Bahar, Wong Hang Tailor, Henri Winata Bespoke, Jookutsu Wedding Shoes, dan lainnya.

Melalui wedding expo ini, Reni berharap bisa membantu untuk mewujudkan pesta pernikahan impian calon pengantin.

Baca juga: Momentous Wedding Expo Tawarkan Solusi Cerdas untuk Acara Pernikahan Berkualitas, Keren dan Hemat

"30 vendor ini sudah dipastikan merupakan vendor yang terbaik dan antusias dari para vendor cukup besar, selain itu kita juga menghadirkan desainer ternama Indonesia yaitu Wong Hang Tailor," ujar Reni, Kamis (15/9).

Dikatakan Reni, calon pengantin yang datang dalam pameran ini akan mendapatkan booklet yang berisikan voucher menarik dari berbagai vendor.

"Nanti untuk bonus yang kami berikan akan sangat spesial mulai dari Rp 13 jutaan tapi sudah bisa menikah. Para pengunjung akan dapat voucher dari booklet yang akan kita berikan saat pameran. Artinya, pengunjung yang hadir akan dapat diskon eksklusif selama acara pernikahan berlangsung," tuturnya.

Dalam kesempatan sama, Public Relation Manager Hotel Santika Medan, Herry Wahyudi menyampaikan, Hotel Santika Dyandra Medan juga menawarkan promo paket venue pernikahan secara eksklusif mulai Rp 12 jutaan.

"Kita bisa menghandle event dari skala kecil seperti akad nikah. Penawaran yang bisa kita berikan adalah paket khusus mulai Rp 12 jutaan untuk melaksanakan acara di Hotel Santika. Ini penawaran yang eksklusif yang kita berikan selama acara berlangsung," kata Herry.

CEO Prime Group, Suwandi Tjoa juga menyebutkan, selain tarif bersaing pada pagelaran expo ada grandprize honeymoon di The Anvaya Beach Resort Bali.

Tak hanya grand prize, pameran wedding ini juga memberikan lucky spin setiap harinya bagi para pengunjung yang melakukan deal paket di acara tersebut.