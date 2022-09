Hadir Kembali! IndiHome Ajak Pelanggan Setia di Medan Nonton Konser Rossa 25 Shining Years Concert

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ribuan penonton sudah tak sabar menyaksikan penampilan salah satu diva terbaik Indonesia Rossa yang akan kembali menggelar rangkaian konser tunggalnya di Medan akhir pekan ini. Rossa akan menyapa fansnya melalui konser bertajuk “Rossa 25 Shining Years Concert” di Regale International Convention Center Medan.

Seperti yang sudah diketahui, Medan menjadi destinasi pertunjukan Rossa yang keempat setelah Jakarta, Surabaya dan Bandung. Selain itu, IndiHome sebagai bagian dari TelkomGroup secara khusus menjadi mitra sponsor strategis dalam seluruh rangkaian konser teh Ocha– sapaan akrab Rossa– ini.

Karena itu, IndiHome turut serta memberikan apresiasi kepada pelanggan setia agar bisa #nyanyibarengrossa dengan memberikan tiket gratis “Rossa 25 Shining Years Concert”. Menurut Vice President Marketing Management Telkom Indonesia, E. Kurniawan pemberian tiket gratis Rossa 25 Shining Years Concert kepada pelanggan setia IndiHome merupakan salah satu apresiasi IndiHome kepada konsumennya. Hal ini merupakan aksi nyata IndiHome dalam mengutamakan pelanggannya sesuai tagline #youarefirst.

“Salah satu bentuk implementasi kami adalah mengutamakan pelanggan (you are first) dan sebagai #InternetnyaIndonesia IndiHome hadir dan terus berupaya memberikan ragam benefit dan added value yang dibutuhkan pelanggan. Memberikan apresiasi kepada pelanggan terpilih untuk menyaksikan berbagai acara hiburan menarik seperti konser Rossa secara gratis merupakan salah satunya,” jelas E. Kurniawan.

Untuk mendapatkan benefit menarik seperti nonton konser gratis tersebut sangat mudah, caranya dengan menjadi pelanggan high values customer (HVC) dengan minimal durasi berlanggan tertentu. Informasi lebih lanjut tentang HVC, dapat mengunjungi website IndiHome.co.id atau mengikuti akun resmi media sosial @IndiHome.

(*)