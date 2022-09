Spoiler Drama Korea Poong, The Joseon Psychiatrist, Bergenre Komedi yang Bertemakan Kerajaan

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Poong, the Joseon Psychiatrist merupakan drama Korea komedi terbaru yang dibintangi Kim Min-jae dan Kim Hyang-gi.

Poong, the Joseon Psychiatrist merupakan drama Korea terbaru tayang Agustus 2022 yang merupakan hasil adaptasi novel bertajuk. Joseon Psychiatrist Yoo Se Pung karya Lee Eun-so.

Drama ini menjadi proyek terbaru Kim Min-jae usai membintangi Dali and Cocky Prince pada 2021.

Drama ini juga jadi drama terbaru Kim Hyang-gi setelah begitu dikenal lewat film Wedding Dress, waralaba Along With the Gods, serta Space Sweepers.

Drama ini disutradarai Park Won-gook yang sebelumnya mengarahkan drama Special Labor Inspector Mr. Jo, The Emperor: Owner of the Mask, Working Mom, House Daddy, dan A Daughter Just Like You.

Drama ini sudah tayang 2 Agustus, drama ini tayang sebanyanyak 12 episode. Poong, the Joseon Psychiatrist bisa ditonton di Viu.

Spoiler Poong, the Joseon Psychiatrist

Drama ini mengisahkan Yoo Se-poong, mantan dokter di sebuah keluarga kerajaan.

Karakter Kim Min Jae dalam drama Korea The Joseon Psychiatrist berasal dari keluarga bangsawan. Dia menjadi ahli akupuntur kepercayaan keluarga kerajaan.

Ketika Raja meninggal setelah akupuntur yang dilakukannya, di dicekal dari Hanyang. Yoo Se Poong pun mengalami trauma dan mimpi buruk sejak itu.