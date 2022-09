2 Pelaku Ditangkap Polsek Percut dalam Kasus Curanmor Modus Kenalan Aplikasi OMI

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN -Polsek Percut Seituan mengungkap kasus pencurian sepedamotor (curanmor) dengan meringkus dua pelaku. Keduanya ditahan di Mapolek Percut Sei Tuan, Sabtu (17/9/2022).

Namun kali ini, saat melakukan aksinya kawanan Curanmor ini memakai modus kenalan melalui Aplikasi OMI di Media sosial (Medsos).

Kedua pelaku masing-masing berinisial AS alias Dafa (21) warga Jalan Platina, Kecamatan Medan Marelan, dan MR alias Ajo (22) warga Jalan Pasar 2 Gang Botot, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumut.

Sebagai barang bukti polisi menyita berupa 1 Hp milik tersangka AS alias Dafa, 1 Hp pmilik tersangka AR alias Ajo, baju, celana, sepatu, kacamata dan masker yang digunakan tersangka AS teridentifikasi CCTV, dan baju, celana, sepatu milik AR alias Ajo.

Kapolsek Percut Seituan, Kompol M Agustiawan dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (16/09/2022) mengatakan pencurian berawal dari perkenalan antara korban, Vira Yulia Ketaren dengan tersangka AS alias Dafa melalui Medsos OMI pada, 31 Agustus 2022.

"Perkenalan ini berlanjut via aplikasi whatsapp. Kemudian dengan bujuk rayu, tersangka AS alias Dafa mengajak dan meyakinkan korban agar hubungan ini lebih dekat sehingga antara tersangka dan korban hampir setiap hari komunikasi, " terangnya.

Lalu pada tanggal 12 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, tersangka AS alias Dafa mengajak ketemuan di depan Cemara Asri, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang.

Kemudian tersangka AS alias Dafa menyampaikan kepada temannya yakni AR alias Ajo, An dan Ar datang ke lokasi dan ikut membantu aksi tersangka AS alias Dafa.

"Setelah bertemu, tersangka AS alias Dafa mengajak korban untuk singgah ke Alfamart Jalan Pancing depan GOR. Di situ korban disuruh tersangka AS alias Dafa untuk membeli minuman ke dalam Alfamart. Setelah korban masuk ke dalam Alfamart, tersangka langsung membawa lari sepedamotor korban," terang kapolsek.