JADWAL Liga Italia Pekan ke-7 Pada 17-19 September 2022, AS Roma Vs Atalanta, AC Milan Vs Napoli

Jadwal Liga Italia pekan ketujuh yang digelar mulai 17-29 September 2022 menyuguhkan big match antara AC Milan vs Napoli.

Sebelum tersaji duel AC Milan, Napoli, akan lebih dulu mempertandingkan laga yang sengit juga antara AS Roma vs Atalanta.

Laga AS Roma vs Atalanta berlangsung Minggu (18/9/2022) malam pukul 20.00 WIB, kemudian di lanjut akan Senin dini hari laga AC Milan vs Napoli.

Pertemuan AC Milan vs Napoli sekaligus menjadi ujian penguasa sesungguhnya klasemen Liga Italia.

Pasalnya, AC Milan dan Napoli sama-sama berada di papan atas.

Keduanya juga tak terpisah jarak poin sama sekali. Memang, Napoli masih lebih unggul dari AC Milan.

Tim berjuluk Partenopei itu berada di puncak klasemen dengan 14 angka.

Sedangkan Rossoneri -julukan AC Milan- berada di peringkat ketiga juga dengan 14 angka.

Big match Liga Italia malam ini Napoli vs AC Milan

Namun, Napoli memiliki catatan produktifitas gol lebih baik ketimbang sang seteru.

Partenopei memiliki produktifitas gol +9.