Rina Nose Blak-blakan tak Ingin Punya Momongan, Sudah Bahagia dengan Kehidupannya dan Sang Suami

TRIBUN-MEDAN.com - Rina Nose blak-blakan tak terlalu mengharapkan punya momongan.

Ia mengaku sudah bahagia dengan kehidupannya dan sang suami.

Hal itu disampikan Rina Nose saat jadi bintang tamu di channel YouTube Melaney Ricardo yang diunggah Jumat (16/9/2022).

Rina Nose (HO / TRIBUN MEDAN)

Menurut Rina Nose, kehadiran seorang anak bukanlah sebuah keharusan dalam sebuah pernikahan.

Istri Josscy Valazza Aartsen tersebut mengaku sudah bahagia dengan kehidupan pernikahannya saat ini.

"Apakah kalian berdua planning untuk bisa memiliki momongan ?" tanya Melaney Ricardo.

Pasalnya, saat ini Rina Nose dikenal sebagai aktris serba bisa terutama dalam impersonate orang lain.

"The next generation of Rina Nose yang bisa impersonate gitu, atau sudah happy walau cuma berdua?" lanjut Melaney Ricardo.

"Udah happy dengan berdua," jawab Rina Nose singkat

Melaney pun seakan coba menegaskan jawaban Rina tersebut.