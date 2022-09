WHATSAPP Hadirkan Fitur Baru, Kini Admin Grup Bisa Hapus Pesan dari Anggota

TRIBUN-MEDAN.com - Ada fitur baru untuk pengguna WhatsApp (WA) di Indonesia khususnya admin grup.

Kini, admin grup whatsApp bisa menghapus pesan yang dikirim oleh anggota di dalam grup.

Fitur bernama "Admin Delete" ini diuji coba pada awal Agustus lalu. Kehadiran fitur Admin Delete ini diklaim dapat membantu admin mengelola dan memoderasi obrolan dalam grup WhatsApp.

Pantauan KompasTekno, Jumat (16/9/2022), fitur Admin Delete sudah tersedia dan bisa digunakan. Untuk menggunakan fitur ini, pengguna WhatsApp harus berperan sebagai admin dalam sebuah grup.

Baca juga: LAMA Bungkam, Sule Akhirnya Angkat Bicara terkait Isu Selingkuh dan Punya Anak dari Wanita Lain

Selanjutnya, untuk menghapus pesan dari anggota grup lain, admin dapat menekan dan menahan balon chat yang ingin dihapus. Klik ikon "tempat sampah" yang ada di pojok kanan atas aplikasi WhatsApp.

Lihat Foto Admin grup WhatsApp kini bisa menghapus pesan yang dikirim anggota grup. (KOMPAS.com/Kevin Rizky Pratama)

Nantinya akan muncul tiga pilihan. Tiga pilihan ini serupa dengan opsi yang muncul saat kita ingin menghapus pesan yang kita kirim kepada orang lain seperti dilansir dari Kompas, Sabtu (17/9/2022).

Untuk menghapus pesan anggota dari grup, pilih opsi "Delete of Everyone/Hapus untuk semua orang".

Baca juga: DINAR Candy Disawer Seratus Juta saat Manggung di Jawa Timur, Netizen Malah Sindir Ridho Ilahi

Sebelum menghapus pesan, WhatsApp akan menampilkan pop-up yang menginformasikan bahwa seluruh anggota grup WhatsApp akan bisa melihat nama admin yang menghapus chat tersebut.

Lihat Foto Notifikasi yang muncul saat admin grup menghapus chat yang dikirim anggota grup. (KOMPAS.com/Kevin Rizky Pratama)

Perlu diperhatikan bahwa pesan yang sudah dihapus tidak lagi bisa dilihat di ruang obrolan grup WhatsApp.

Chat yang dihapus akan tampak tulisan "This message was deleted by admin (nama admin)" atau dalam bahasa Indonesia "Pesan ini dihapus oleh admin (nama admin)" seperti gambar di bawah ini.

Lihat Foto Anggota grup WhatsApp bisa melihat nama admin yang menghapus chat di grup. (KOMPAS.com/Kevin Rizky Pratama)

Sebaliknya, admin yang menghapus chat akan menerima notifikasi sebagai berikut: "You deleted this message as admin" atau "Anda menghapus pesan ini sebagai admin".

(*/Tribun Medan)