FITUR Baru WhatsApp bakal Segera Hadir, Pengguna Bisa Batasi yang Lihat Status Online

TRIBUN-MEDAN.com - Aplikasi jejaring pesan WhatsApp akan memperkenalkan fitur privasi baru yang memungkinkan penggunanya menyembunyikan status online.

Selain itu, pengguna WhatsApp bisa memilih siapa saja yang bisa melihat akunnya yang sedang online.

Dikutip dari Hindustantimes, Selasa (12/9/2022), fitur "sembunyikan status online" ini akan segera diluncurkan oleh pihak WhatsApp.

Pelacak pengembangan WhatsApp, WabetaInfo menyampaikan, saat ini fitur tersebut baru tersedia untuk pengguna Android beta saja.

Cara cek fitur sembunyikan status online

Sesuai laporan, pengguna WhatsApp dapat dengan mudah memeriksa apakah mereka dapat mengakses fitur baru ini atau tidak dengan membuka menu pengaturan pada aplikasi WhatsApp.

Berikut tata caranya:

Buka Pengaturan WhatsApp atau "Setting WhatsApp" Pilih Akun atau "Account" Pilih Privasi atau "Privacy" Pilih Terakhir Dilihat dan Online atau "Last Seen and Online"

Jika opsi "Last Seen and Online" ada, itu berarti Anda dapat menggunakan fitur baru seperti dilansir dari Kompas, Minggu (18/9/2022).

Artinya, Anda bisa membatasi kontak WhatsApp yang tidak diinginkan untuk melihat status online Anda.

Setelah selesai, status "online" Anda hanya akan terlihat bagi siapa saja yang Anda pilih.

Sama seperti status WhatsApp, Anda akan memiliki tiga opsi untuk memilih siapa saja yang nantinya bisa melihat status "online" Anda.