JAM TAYANG AC Milan Vs Napoli Malam Ini, Rossoneri Mesti Putuskan Rekor Buruk Kandang

TRIBUN-MEDAN.com - Duel sengit Liga Italia akan tersaji antara AC Milan vs Napoli Minggu (18/9/2022) malam waktu setempat atau Senin dini hari WIB nanti..

Jam tayang laga AC Milan vs Napoli di Stadion San Siro kick off pukul 02.00 WIB, tak disiarkan TV Nasional tapi tayang via live streaming TV Online.

AC Milan akan berusaha menghentikan catatan tak pernah menang atas Napoli dalam 7 laga kandang terakhir di Serie A Liga Italia.

Terakhir kali AC Milan menang atas Napoli di kandang terjadi pada musim Serie A 2016/17 saat Milan menang 2-0 atas Napoli.

Namun setelah itu, kecuali di ajang Copa Italia, AC Milan selalu gagal menang.

Imbang dalam 3 laga dan kalah dalam 4 pertandingan, termasuk dua kekalahan dengan skor 0-1 dalam dua laga terakhir di Serie A musim 2020/21 dan 2021/22.

Napoli memiliki catatan bagus dalam 3 pertandingan terakhir menghadapi AC Milan saat laga digelar. Dalam tiga laga terakhir, mereka tidak pernah kalah di San Siro.

Namun, Napoli menghadapi tantangan besar dalam pertarungan melawan tim elite Italia sekaligus juga juara bertahan AC Milan di San Siro, Senin (19/9) dini hari.

Kemenangan kelima dalam tujuh pertandingan Serie A musim ini, akan membuat Napoli tetap di puncak klasemen.

Napoli akan memiliki kepercayaan diri tinggi setelah meraih empat kemenangan beruntun di semua kompetisi, tetapi tantangan terberat ada di depan saat mereka bertandang untuk bertemu juara saat ini AC Milan pada hari Minggu.