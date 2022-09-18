Liga 2 Indonesia
PSDS Vs PSPS Pekanbaru, Berikut Daftar Susunan Pemain Kedua Tim
Hari ini, Minggu (18/9/2022), PSDS Deliserdang akan menghadapi lawannya PSPS Pekabnaru
Penulis: Indra Gunawan | Editor: Array A Argus
TRIBUN-MEDAN.COM,LUBUKPAKAM- Muhammad Irfan masih dipercaya menjadi Kapten Kesebelasan tim PSDS Deliserdang ketika bertanding dengan PSPS Pekan Baru di Stadion Baharoeddin Siregar, Minggu (18/9/2022).
Sementara itu Tim PSPS Pekan Baru dipilih Ismail Hanafi sebagai Kapten.
Pada pertandingan ini PSDS tampil dengan kostum Kuning Hitam dan sementara PSPS Biru-Biru.
Berikut daftar susunan pemain kedua tim
Tim PSDS Deliserdang
MUHAMMAD IRFAN (C)
IlHAM WIBOWO YUSUF
IMUS WIRANDA WIRANDA
JECHSON FELIX GU TIWU
RIDHA UMAMI
YASVANI
MUHAMMAD DIKKY YUDISTIA
YUSRIZAL MUZZAKI
PURNOMO
MELCIOR LEIDEKER MAJEFAT
IMADE ADI WRAHAD.
PEMAIN CADANGAN
MUHAMMAD FUAD HASANUDIN
RIFKI WAHYUDI
JALESH PUTRA GAGARIN
MOHAMMAD HIDAYATULLOH
MUHAMMAD CHANDRA SAPUTRA NASUTION
MUHAMMAD IQBAL
MUHAMMAD IRSAN
FULGENSIUS BILLY PAJI KERAF
AKHIRUL WADHAN (AKHIRUL WJRIDWAN ABDULLAH RAMADHANI
HEAD COACH: SUSANTO
PSPS Pekan Baru
ISMAIL HANAPI (C)
MUHAMMAD MUKHLIS
ENGELBERD SANI
RIO HARDIAWAN
YUDHI ADYTIA PRATAMA
AFRIYANSYAH
DAMA INDRIYANA
ALIF JAELAN
RISKAL
FAUZAN AL ANSHORI
BAYU NUGROHO
PEMAIN CADANGAN
DIAN AGUS PRASETYO
ARI HERMAWAN
FADAU
DILIVIO RYCARD MAMUKA
SUHENDRA EKA SAPUTRA
UUN HARIANSYAH
MUHAMMAD IDHAM JAUHARI
MYOGA PRATAMA YOGA PRATAMA
M. ADI NOR HAIZAT JADIE NORU
HEAD COACH : MUHAMAD YUSUP PRASETYO
(dra/tribun-medan.com)