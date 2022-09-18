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Liga 2 Indonesia

PSDS Vs PSPS Pekanbaru, Berikut Daftar Susunan Pemain Kedua Tim

Hari ini, Minggu (18/9/2022), PSDS Deliserdang akan menghadapi lawannya PSPS Pekabnaru

Penulis: Indra Gunawan | Editor: Array A Argus
zoom-inlihat foto PSDS Vs PSPS Pekanbaru, Berikut Daftar Susunan Pemain Kedua Tim
TRIBUN MEDAN/INDRA GUNAWAN
Tim PSDS Deliserdang berhadapan dengan PSPS Pekanbaru, Minggu (18/9/2022) 

TRIBUN-MEDAN.COM,LUBUKPAKAM- Muhammad Irfan masih dipercaya menjadi Kapten Kesebelasan tim PSDS Deliserdang ketika bertanding dengan PSPS Pekan Baru di Stadion Baharoeddin Siregar, Minggu (18/9/2022).

Sementara itu Tim PSPS Pekan Baru dipilih Ismail Hanafi sebagai Kapten.

Pada pertandingan ini PSDS tampil dengan kostum Kuning Hitam dan sementara PSPS Biru-Biru. 

Berikut daftar susunan pemain kedua tim 

Tim PSDS Deliserdang

MUHAMMAD IRFAN (C) 

IlHAM WIBOWO YUSUF 

IMUS WIRANDA WIRANDA

JECHSON FELIX GU TIWU 

RIDHA UMAMI 

YASVANI

MUHAMMAD DIKKY YUDISTIA

YUSRIZAL MUZZAKI

PURNOMO

MELCIOR LEIDEKER MAJEFAT

IMADE ADI WRAHAD. 

PEMAIN CADANGAN

MUHAMMAD FUAD HASANUDIN

RIFKI WAHYUDI 

JALESH PUTRA GAGARIN

MOHAMMAD HIDAYATULLOH

MUHAMMAD CHANDRA SAPUTRA NASUTION

MUHAMMAD IQBAL

MUHAMMAD IRSAN

FULGENSIUS BILLY PAJI KERAF

AKHIRUL WADHAN (AKHIRUL WJRIDWAN ABDULLAH RAMADHANI

HEAD COACH: SUSANTO

PSPS Pekan Baru

ISMAIL HANAPI (C)

MUHAMMAD MUKHLIS

ENGELBERD SANI

RIO HARDIAWAN

YUDHI ADYTIA PRATAMA

AFRIYANSYAH 

DAMA INDRIYANA

ALIF JAELAN

RISKAL

FAUZAN AL ANSHORI

BAYU NUGROHO

PEMAIN CADANGAN

DIAN AGUS PRASETYO

ARI HERMAWAN

FADAU 

DILIVIO RYCARD MAMUKA 

SUHENDRA EKA SAPUTRA

UUN HARIANSYAH

MUHAMMAD IDHAM JAUHARI

MYOGA PRATAMA YOGA PRATAMA

M. ADI NOR HAIZAT JADIE NORU

HEAD COACH : MUHAMAD YUSUP PRASETYO

(dra/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Tags
Liga 2 Indonesia
PSDS
PSPS Pekanbaru
Tribun-medan.com

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