Chord dan Lirik Lagu Batak Sai Horas Ma Ho Tu Si Boru Lomomi By Duo Naimarata 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Sai Horas Ma Ho Tu Si Boru Lomomi merupakan lagu berbahasa Batak yang dibawakan duo musik bernama Duo Naimarata.

Lagu Batak Sai Horas Ma Ho Tu Si Boru Lomomi pertama kali diciptakan oleh Hendro Sinambela.

Lagu Batak Sai Horas Ma Ho Tu Si Boru Lomomi memiliki makna yang menceritakan sebuah ungkapan sedih seseorang kekasih terhadap hubungan yang kandas karena sebuah pengingkaran janji yang pernah diungkapkan.

Chord dan Lirik Lagu Batak Sai Horas Ma Ho Tu Si Boru Lomomi

[Intro]

G Am D G D

G Am D G D

.

*

G C

Aha be ito sibahenonku tu ho

Am D

Pasonang rohami da hasian

Em C

Hulehon do sude pangidoanmu salelengon

G D G D

Asalma boi hot parpadananta

.

**

G C

Boasa ma ito dukkon marurat holongki

Am D

Disegai ho do rohakki

Em C

Holan alani arta, gabe muba rohami

G D G

Haccit nai pambahenanmon tu au

[Reff]

D C G

Percuma doi hasian pengorbananki

D C G

Percuma doi hasian tulus ni cintakki

Am

Alai nang pe songoni

D

Hujalo doi denggan

G Em

Unang adong be bada dihita nadua

Am

Husadari doi,

D G

Dang boi hot parpadananta

[Musik]

Am D G Em

Am D C D

.

**

G C

Boasa ma ito dukkon marurat holongki

Am D

Disegai ho do rohakki

Em C

Holan alani arta, gabe muba rohami

G D G

Haccit nai pambahenanmon tu au

.

[Reff]

D C G

Percuma doi hasian pengorbananki

D C G

Percuma doi hasian tulus ni cintakki

Am

Alai nang pe songoni

D

Hujalo doi denggan

G Em

Unang adong be bada dihita nadua

Am

Husadari doi,

D G

Dang boi hot parpadananta

.

[Bridge]

Am

Jala sai horas ma ho

D

Tu siboru lomomi

G

Lupahononku na ma ho

Em

Sian bagas rohangki

Am

Husadari do i

D G Em

Dang boi hot parpadananta

Am

Husadari do i

D G

Dang boi hot parpadananta