Link Nonton dan Spoiler Drakor Big Mouth Episode 1-16, Episode Terakhir Bikin Mewek

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Spoiler film drama Korea Big Mouth episode 16 yang tayang pada Sabtu, 17 September 2022 pukul 22.00

Big Mouth merupakan salah satu drama Korea yang tayang pada Juli 2022. Big Mouse tayang 16 episode setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 22.00 KST atau 20.00 WIB di MBC.

Drama ini disutradarai oleh Oh Choong Hwan yang juga membuat drama My Love From the Star, While You Were Sleeping, Hotel Del Luna, dan Start-Up.

Big Mouth tayang di Disney+ Hotstar dan diperankan oleh Lee Jong Suk dan Lim Yoona SNSD.

Berkisah tentang Park Chang Ho yang merupakan pengacara tidak kompeten.

Spoiler Big Mouth Episode 16 End

Ko Miho meminta Jerry ikut menyelidiki peternakan ikan yang memiliki lorong bawah tanah tempat para narapidana kerja sukarela.

Kejadian yang menimpanya dan orang-orang di tahanan membuat kecurigaan Miho semakin kuat bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di balik peternakan ikan tersebut.

Miho berangkat ke lokasi bersama Jerry dan Ketua Yang serta anak buahnya.

Ko Miho sadar, dengan penjagaan yang ketat, ia butuh orang yang cukup untuk membantunya untuk menerobos masuk ke lokasi peternakan ikan tersebut.