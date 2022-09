Film One Piece Red Sudah Tayang, Berikut Jadwalnya di Bioskop Medan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Para penikmat serial Jepang di Indonesia, terutama untuk fans berat ‘One Piece’ karya Eiichiro Oda tentu sudah tidak sabar menantikan film anime terbaru dari seri ini.

Petualangan si manusia karet alias gomu-gomu ningen Monkey D Luffy berlanjut dalam ‘One Piece Film: Red’ yang akhirnya hadir di Indonesia mulai hari ini 21 September 2022.

Film ini tayang sekaligus memperingati 25 tahun manga One Piece. One Piece Film: Red menjadi film ke-15 dari seluruh film bertemakan One Piece.

One Piece Film: Red disutradarai Gorô Taniguchi ini mengisahkan tentang seorang penyanyi terkenal bernama Uta. Suara yang ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia akan segera bergema.

Yuk para penggemar One Piece di Medan, tunggu apa lagi? Jangan sampai film yang satu ini terlewat.

Berikut Tribun rangkum jadwal One Piece Film: Red di bioskop Medan :

1. Cambridge City Square XXI

Harga Tiket: Rp 40 ribu

Jadwal Film: 13.15| 15.40| 18.05| 20.30

2. Centre Point XXI

Harga Tiket: Rp 40 Ribu

Jadwal Film: 13.00| 15.25| 17.50| 20.15

3. Delipark XXI

Harga Tiket: Rp 40 ribu

Jadwal Film: 12.45| 15.10| 17.35| 20.00

4. Hermes XXI

Harga Tiket: Rp 40 Ribu

Jadwal Film: 13.15| 15.40| 18.05| 20.30

5. Manhattan XXI

Harga Tiket: Rp 40 Ribu

Jadwal Film: 13.00| 15.25| 17.50| 20.15

6. Ringroad City Walks XXI

Harga Tiket: Rp 40 ribu

Jadwal Film: 13.15| 15.40| 18.05| 20.30

7. Suzuya Tanjung Morawa XXI

Harga Tiket: Rp 40 ribu

Jadwal Film: 13.00| 15.25| 17.50| 20.15

8. Thamrin XXI

Harga Tiket: Rp 40 Ribu

Jadwal Film: 13.15| 15.40| 18.05| 20.30

(cr26/tribun-medan.com)