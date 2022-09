JADWAL Siaran Langsung Liga Champions Pekan ke-3, Inter Vs Barcelona, Chelsea Vs AC Milan

Hasil babak pertama Bayern Munchen vs Barcelona di Liga Champions - Striker Barcelona Robert Lewandowski (kiri) dan gelandang tengah Bayern Munich Marcel Sabitzer bersaing memperebutkan bola dalam pertandingan Grup C Liga Champions di Munich, Jerman pada 13 September 2022.

TRIBUN-MEDAN.com - Pertandingan Liga Champions 2022-2023 matchday ke-3 akan kembali tersaji usai jeda internasional pada Oktober mendatang.

Jadwal siaran langsung Liga Champions matchday ke-3 akan tetap menayangkan duel big match di mana ada duel Inter Milan vs Barcelona dan Chelsea vs AC Milan di SCTV.

Selain itu, Liverpool menjamu Rangers, Bayern Munchen menyambut Viktoria Plzen, Manchester City vs FC Kobenhavn, Real Madrid vs Shakhtar Donetsk, Juventus vs Maccabi Haifa.

Berikut Jadwal Liga Champions Matchday ke-3:

Selasa 4 Oktober 2022

23.45 WIB Bayern vs Viktoria Plzen

23.45 WIB Marseille vs Sporting

Baca juga: Juventus Tak Punya Niat Juara Liga Champions, De Ligt Lebih Ambisi ke Muenchen Jadi Raja Eropa

Rabu 5 Oktober 2022

02.00 WIB Porto vs Leverkusen

02.00 WIB Club Brugge vs Atletico Madrid