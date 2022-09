LINK Nonton Drama Korea Blind, Bergenre Kriminal, Menceritakan Tentang Kasus Pembunuhan Berantai

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Blind adalah drama Korea terbaru berkisah tentang Ryu Sung Joon (TaecYeon), Ryu Sung Hoon (Ha Seok Jin) dan Jo Eun Ki (Jung Eun Ji) yang terlibat kasus pembunuhan berantai.

Di drama Korea Blind, ketiganya pun berusaha untuk mengungkapkan kebenaran di balik pembunuhan berantai yang terjadi.

Blind adalah drama Korea bergenre kriminal thriller misteri yang disutradarai oleh Shin Yong-hwi (Tunnel) dan Jang Jeong-do (Dear My Room).

Sementara penulis skenarionya adalah Kwon Ki-kyung yang pernah menulis untuk drama Korea Andante.

Drama ini berjumlah 16 Episode, saat ini drama Korea Blind sudah masuk dua episode, drama ini akan tayang setiap Jumat dan Sabtu pukul 22.00 Wib.

Blind menceritakan tentang orang-orang yang menjadi korban ketidakadilan dalam kasus yang berbeda-beda.

Sementara itu, ada pula orang-orang yang berusaha keras mencari kebenaran dan menegakkan keadilan.

Ada tiga tokoh utama dalam serial ini. Pertama Ok Taec-yeon 2PM yang tahun lalu sukses bermain di drama Korea Vincenzo dan Secret Royal Inspector & Joy.

Lalu ada Ha Seok-jin (When I Was the Most Beautiful, Radiant Office), dan Jung Eun-ji A Pink (Reply 1997; Work Later, Drink Now)

Sung-jun adalah seorang detektif yang tekun mencari kebenaran yang sulit terungkap.