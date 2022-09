CERITA Syifa Hadju Jadi Tempat Curhat Makhluk Halus, Pernah Diminta Carikan Potongan Tubuh 

TRIBUN-MEDAN.com – Syifa Hadju Dikenal sebagai salah satu aktris yang penuh dengan talenta, selain cantik ia juga piawai di bidang musik.

Ternyata tak hanya itu kelebihan yang dimiliki Syifa Hadju, dirinya juga memiliki indra keenam.

Syifa Hadju mengaku sudah bisa merasakan kemampuan tersebut sejak ia kecil, karena sering berkomunikasi dengan sosok ghaib.

Hal itu kemudian diungkapkan Syifa Hadju saat menjadi bintang tamu dalam kanal YouTube TS Media, Kamis (22/9/2022).

"Katanya, aku memang punya six sense tapi nggak yang lihat setiap saat. Jadi, lebih sering ke komunikasi dan di mimpi itu dia lebih sering datang," kata Syifa Hadju.

Namun, gegara hal tersebut terkadang kekasih Rizky Nazar itu sampai tak berani tidur sendirian.

Bukan karena takut, melainkan setiap kali dirinya hendak memejamkan mata, bisikan yang disebut dari sosok gaib akan selalu hadir.

"Six sense aku itu on off. Tapi, ketika on itu aku benar-benar nggak berani tidur sendiri. Karena, aku takut kebawa mana yang nyata sama nggak," ujarnya.

Tak hanya omongan belaka, Syifa mencontohkan komunikasi yang pernah terjadi antara dirinya dengan makluk gaib.

Salah satunya saat ada bisikan yang datang dan meminta pertolongan padanya.