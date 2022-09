CURHAT Sophia Latjuba Soal Kehidupannya, Sempat Terpuruk Kini Siap Keluar dari Zona Nyaman

TRIBUN-MEDAN.com - Artis cantik Sophia Latjuba saat ini diketahui sedang mudik ke kampung halamannya di Jerman.

Dalam beberapa unggahan Sophia Latjuba di Instagram pribadinya @sophia_latjuba88, ia tampak memamerkan beberapa potret dirinya yang sedang menikmati keindahan kampung halamannya tersebut.

Sophia Latjuba tampak begitu senang akhirnya kembali lagi ke kampung halamannya dan bisa liburan.

Pakai Dress Rancangan Anak Prabowo, Sophia Latjuba Tampil Seksi di Ultah ke-52: Kayak 25

Tetapi tampaknya selain ingin pulang kampung ke Jerman, Sophia Latjuba memiliki tujuan yang lain sehingga terbang meninggalkan Indonesia.

Pasalnya dalam kolom keterangan di unggahannya, mantan istri Indra Lesmana itu menyinggung perihal jatuh bangun kehidupannya.

Tak biasanya ibu dua anak tersebut curhat di media sosial, tetapi justru kali ini Sophia Latjuba tak sungkan membagikan isi hatinya di media sosial.

Sophia Latjuba juga menyinggung soal titik terendah dalam hidupnya.

Dengan mengunggah potret dirinya yang tampil cantik seperti biasa dengan jaket tebal warna cream serta sepatu putih, Sophia Latjuba curhat soal kehidupannya yang menyakitkan beberapa tahun ini.

"I've made so many big changes over the past years- hurtful but also deeply heartfelt and necessary ones (Aku sudah membuat banyak perubahan selama beberapa tahun terakhir - ada yang menyakitkan tapi ada juga yang menyentuh hati)," tulis Sophia dikutip dari Instagram miliknya, Kamis (22/9/2022).

Tak berhenti di situ, Sophia mengaku dirinya tidak pernah merasakan cemas dan khawatir yang berlebihan.