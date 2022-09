IJN Ramaikan di Malaysia Healthcare Medan, Berikan Promo Selama Pameran

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Institut Jantung Negara (IJN) ikutserta meramaikan acara Malaysia Healthcare (MHTC) Medan yang diadakan di Centre Point Mall sejak tanggal 21 hingga 25 September mendatang.

Country Manager Indonesia, Muhammad Hairi Hananiah, mengatakan, di acara tersebut IJN memberikan informasi terkait penanganan kesehatan hingga perobatan jantung.

Kemudian, promo pengobatan jantung di IJN selama pameran berlangsung.

"Tapi, kita mau infokan kita merupakan rumah sakit unggul di Malaysia khusus jantung anak dan dewasa. Jadi kita bisa cek kondisi jantung anak dari kandungan sampai pemeriksaan jantung," tandas Hairi.(gus)

Ia menjelaskan, setiap tahunnya, sekitar 6.000 warga Indonesia terbang ke Malaysia untuk berobat penyakit jantung.

"Per tahun sekitar 6.000 dari Indonesia untuk medical cek up dan untuk rawat jalan serta rawat inap khusus Jantung anak dan dewasa. Dari jumlah itu, ada sekitar 1.000 warga Medan per tahun. Sehingga pasien kita banyak juga dari daerah ini," ujarnya.

Hairi menjelaskan pasien IJN juga terdapat dari Sumatera Utara, khususnya Kota Medan.

"IJN memiliki akreditasi rumah sakit nasional maupun internasional yaitu Joint Commission International (JCI). Dengan fasilitas medis berstandar hotel bintang 5, seperti 449 tempat tidur, 6 laboratorium jantung invasif dan 8 ruang Operasi, serta 81 klinis konsultasi Dengan 168 staf klinis yang berkualitas merupakan ahli jantung,"jelas Hairi.

IJN didirikan sejak 1992 dan terus berkembang dengan inovasi dan perkembangan teknologi kesehatan saat ini, sehingga memberikan perobatan berkualitas dan memuaskan bagi pasien.

"IJN membantu pasien untuk membuat janji pada dokter dan datang memesan hotel dan juga menyediakan penjemputan yang gratis juga. Untuk masalah bahasa juga tidak ada masalah kita masih serumpun," tuturnya.

Hairi mengklaim IJN merupakan rumah sakit, terunggul di Asia Pasifik. Karena, pasien juga berasal dari India, Pakistan, Banglades, Myanmar, Jepang, Australia dan negara lainnya.

"Paling banyak pasien kita dari Indonesia karena paling dekat dan kedua dari India," tutur Hairi.

