Intip Potret Lawas Sophia Latjuba, Parasnya Semasa Muda Bikin Netizen Salah Fokus, Mirip Artis Ini

TRIBUN-MEDAN.COM - Siapa yang tak kenal dengan Artis Cantik Sophia Latjuba?

Selain memiliki paras yang cantik, Sophia Latjuba juga dikenal memiliki tubuh yang seksi.

Bahkan, putri Sophia Latjuba yakni Eva Celia juga mewarisi kecantikan sang ibu.

Potret Tampilan Anggun Sophia Latjuba di pernikahan Eva Celia. Kabar bahagia datang dari pasangan musisi Eva Celia dan Demas Narawangsa yang baru saja resmi mengucap ikrar suci pada Jumat, 3 Juni 2022 di Gereja Katedral, Jakarta Pusat. Sophia Latjuba Pamer Potret Lawas di Ulang Tahun ke-30 Eva Celia, Intip Parasnya Semasa Muda yang Bikin Netizen Salah Fokus: Mirip Anne Hathaway (Bridestory)

Memiliki putri yang juga menjadi selebriti, kedekatan Sophia Latjuba dan Eva Celia memang sering menyita perhatian netizen.

Pasalnya meski Sophia Latjuba dan ayah Eva Celia, yaitu Indra Lesmana, sudah lama bercerai, hubungan Sophia dan Eva Celia tetap seperti ibu dan anak normal pada umumnya.

Eva Celia pun sepertinya tak merasakan kekurangan kasih sayang dari ibunya walau orang tuanya sudah berpisah.

Bahkan perhatian yang ditunjukkan Sophia Latjuba tetap tak berkurang meski kini Eva Celia sudah menikah.

Ya, terpantau dari akun Instagram milik Sophia di @sophia_latjuba88, Rabu (21/9/2022), mantan kekasih Ariel Noah itu memberikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-30 untuk putri sulungnya.

"Happy 30th Birthday, my baby. (Selamat ulang tahun ke-30, sayangku)

Here’s to another year laughing at our own jokes, dealing with challenges and keeping each other sane. (Ini untuk satu tahun lagi menertawakan lelucon kita sendiri, menghadapi tantangan, dan menjaga satu sama lain tetap waras)