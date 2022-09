KABAR Reza Arap Selingkuh, Wendy Walters Minta Tak Perlu Tunjukkan Bukti Lagi, Nama Rossa Terseret

TRIBUN-MEDAN.COM - Setelah gosip Reza Arap selingkuh, sang istri Wendy Walters kini mengaku trauma. Hal tersebut Wendy tulis di postingan satu-satunya bersama Reza Arap di feed Instagram.

Pada postingan pernikahan tersebut, awalnya Wendy menuliskan simbol hati dan tanggal pernikahan mereka 21-2-2021.

Namun kini Wendy menuliskan tentang trauma dalam hidupnya. "F**k around? Thank you for the trauma (Persetan? Terima kasih atas traumanya)," tulis Wendy Walters.

Instagram @wendywalters (Instagram @wendywalters)

Setelah mengganti caption postingan lawas, Wendy membuat cuitan di laman Twitter @_Wendywalters.

Wendy meminta semua orang yang sudah speak up untuk berhenti memberikan bukti dan petunjuk.

Tak jelas, bukti dan petunjuk tentang apa.

Namun Wendy merasa berterima kasih terhadap semua perhatian yang diberikan padanya.

"Hi guys!

Aku hargain semua yang udah speak up ke aku,

but I don’t think I can take any more evidences,