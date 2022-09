Lirik dan Chord Lagu Batak  Manduda Baion By Victor Hutabarat 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Manduda Baion ini diciptakan Tagor Tampubolon.

Lagu Batak Manduda Baion ini hits tahun 2000-an ini dipopulerkan Victor Hutabarat ini sangat digandrungi para kaula muda hingga orang tua.

Lagu Batak Manduda Baion lagu yang bercerita tentang mengekpresikan betapa besar nya cinta seorang pria kepada kekasihnya.

Lirik dan Chord Lagu Batak Manduda Baion

Intro :

CFCFC

*

C F

Rap hita nadua hasian

C F G F C

Manduda bayon i

C F

Rap hita nadua hasian

C

Tu parmahanan i..

F

Laos hugalmit ma ito da hurum mi

C

Mekkel suping ho tu au hasian

C

Holan ho na ma ito,

G

Holan ho na ma ito

Am G C FGFC

Bunga diate ate ki

**

C F

Pos do rohami tu au ito,

C FGFC

Songoni nang au tu ho

C F

Songon aek tu na mauas i

C

Sihol hi tu ho ito

F

Molo so pajumpang au dohot ho

C

Marsahali sadari

C

Sai busisaon au,

G

Sai busisaon au

Am G C

Ala ni holong hi tu ho

[Reff]

F

Ias do holong mi tu au ito

C

Songon bottar ni bajumi

F

Ndang naha suhatan

C

Burjumi lagumi tu au ito

C

Ikkon ho nama ito,

G

Ikkon ho do hasian

Am G C

Parumaen ni dainang i

Musik:

FC

GFGCFC

**

C F

Pos do rohami tu au ito,

C FGFC

Songoni nang au tu ho

C F

Songon aek tu na mauas i

C

Sihol hi tu ho ito

F

Molo so pajumpang au dohot ho

C

Marsahali sadari

C

Sai busisaon au,

G

Sai busisaon au

Am G C

Ala ni holong hi tu ho

[Reff]

F

Ias do holong mi tu au ito

C

Songon bottar ni bajumi

F

Ndang naha suhatan

C

Burjumi lagumi tu au ito

C

Ikkon ho nama ito,

G

Ikkon ho do hasian

Am G C

Parumaen ni dainang i

