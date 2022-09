Melalui T-Connext, Telkomsel Hubungkan Startup dengan Pegiat Ekosistem Digital untuk Tumbuh Bersama

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Telkomsel terus mengoptimalkan perannya sebagai digital ecosystem enabler melalui T-Connext, sebuah program inisiatif perusahaan untuk berpartisipasi dengan ekosistem digital entrepreneurial Indonesia yang diselenggarakan secara tahunan.

Mengusung tema 'Get Connected to A World of More', T-Connext bertindak sebagai wadah yang memberdayakan pertumbuhan dengan menghubungkan ekosistem digital produk Telkomsel dan portofolio inovasi serta investasinya dengan para pelaku ekosistem, memaksimalkan penciptaan nilai tambah yang akan menguntungkan ekosistem secara keseluruhan.

Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam mengatakan, "Telkomsel menumbuhkan sebuah ekosistem digital dimana perusahaan mengelola portfolio inovasi dan investasinya melalui beberapa inisiatif dan program. Sebuah ekosistem digital berarti kita berbicara tentang program inovasi dan lebih dari 50 solusi digital untuk segmen pelanggan ritel dan enterprise lintas sektor. Untuk mendukung akselerasi pertumbuhan dan inovasi, kami menciptakan Tinc, sebuah program akselerator bagi semua jenis solusi digital.”

“Selain itu, melalui TMI, corporate venture kami, Telkomsel berinvestasi pada founder yang ikonik dengan visi yang luar biasa dan mengincar pasar yang besar. Selain itu, INDICO sebagai anak perusahaan mengoptimalkan aset dan kapabilitas Telkomsel untuk menciptakan flywheel effect dari inovasi-inovasi yang akan mengakselerasi ekonomi digital Indonesia. Telkomsel juga memiliki beragam unit bisnis yang terdiri dari produk dan layanan digital inovatif yang menyediakan solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalani gaya hidup digital yang terus berevolusi. Kini dengan ekosistem digitalnya yang semakin meluas di luar bisnis konektivitas telko konvensional, Telkomsel hadir untuk menghubungkan seluruh pelaku di dalamnya untuk menciptakan kolaborasi strategis melalui T-Connext," tambah Hendri.

T-Connext menyediakan serangkaian aktivitas yang mengikutsertakan para pelaku ekosistem digital dalam pembangunan jejaring dan komunitas, peningkatan kapasitas, dan memfasilitasi penciptaan nilai tambah dalam ekosistem. T-Connext menjadi ajang pasca pandemi pertama dimana para pelaku ekosistem digital dipertemukan oleh Telkomsel. Bertindak sebagai sebuah wadah untuk membangun koneksi dan menumbuhkan bisnis digital ke tingkatan selanjutnya, acara utama T-Connext di Jakarta pada Rabu (21/9) terdiri dari empat aktivitas yang memposisikan entrepreneur digital selaku kunci dari pertumbuhan ekosistem digital Indonesia.

Keempat aktivitas tersebut meliputi Exhibition & Showcase dengan booth yang menampilkan beragam solusi dari startup dan portofolio bisnis digital Telkomsel, Launching Ceremony sebagai simbolisasi komitmen Telkomsel, investor, dan startup untuk tumbuh bersama, Mini Talk Show yang menghadirkan para praktisi di industri digital untuk memberikan pandangan mengenai peluang pasar investasi Indonesia dan cara mengakses pendanaan untuk mencapai milestone bisnis di masa depan, dan VIP Networking Session yang menjadi sarana bagi startup, portfolio, dan investor untuk bertemu secara langsung untuk menggali lebih dalam berbagai potensi kolaborasi.

Adapun beberapa startup dan portofolio Telkomsel yang mengikuti program T-Connext ini meliputi Feedloop, Klik Daily, Bizhare, Kecilin, Shinta VR, sekolah.mu, Kuncie, Telkomsel DigiAds, LinkAja, dan tSurvey.id. Sementara investor maupun venture capital kenamaan yang turut diundang meliputi Telkomsel Mitra Inovasi, Singtel Innov8, MDI Ventures, AC Ventures, Alpha JWC, East Ventures, Finch Capital, Indigo Capital, Indogen Capital, Insignia Ventures, Intudo Ventures, Kejora Capital, Vertex Ventures, Venturra Discovery.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, pada Selasa (20/9) T-Connext menggelar Pre-Event Webinar yang menyediakan wadah pertemuan dan berbagi informasi bagi khalayak luas tentang ekosistem digital Telkomsel.

T-Connext Pre-Event Webinar pada sesi pertama diisi oleh General Manager Data Solutions Product Telkomsel Aulia Rahma Amin dan Chief Data Officer Kredivo Paramananda Budi Setyawan bertajuk 'Utilizing Telco Data to Connect with your Customers'.

Dalam sesi tersebut, para pembicara mengajak audiens untuk memahami bagaimana cara mengolah data menjadi insights yang berarti, hingga kita dapat mempersembahkan solusi yang sesuai dengan pola dan perilaku pelanggan.

Kemudian, T-Connext Pre-Event Webinar sesi kedua, CEO Telkomsel Mitra Inovasi (TMI) Mia Melinda dan CEO Kuncie Mario Nicolas membahas topik yang bertajuk 'Leveraging Flywheel Effect to Grow your Startup'. Di sesi kedua ini, para pembicara membahas tentang bagaimana memanfaatkan flywheel effect dan kombinasi beberapa elemen bisnis, yang jika diselaraskan, dapat membangun dan memperkuat momentum kesuksesan perusahaan.

“T-Connext Telkomsel menjadi kelanjutan komitmen perusahaan dalam mengembangkan ekosistem digital yang inklusif. Dengan program kolaborasi antara portofolio bisnis digital dan para pelaku ekosistem seperti T-Connext, Telkomsel mendukung entrepreneur digital tanah air agar mereka mendapatkan keuntungan dari flywheel effect. Melalui perhelatan ini, kami berharap unit bisnis Telkomsel, portfolio inovasi dan investasi kami, dan para investor mampu mengoptimalkan peluang-peluang yang tercipta untuk berkolaborasi, menciptakan nilai tambah bagi ekosistem digital melalui inovasi yang berkelanjutan hingga masa mendatang.” tutup Hendri.

Simak informasi lebih lanjut tentang T-Connext pada tautan tconnext.id. (*)