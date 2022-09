Najwa Shihab Buka-bukan soal Rumah Tangganya, Akui Pernah Sembunyikan Rahasia Ini dari Suami

TRIBUN-MEDAN.com - Rumah tangga presenter kondang Najwa Shihab dan Ibrahim Assegaf selalu terlihat harmonis.

Najwa Shihab dan Ibrahim Assegaf menikah pada 1997 silam. Sudah 25 tahun keduanya membina rumah tangga.

Meski punya karier moncer, tak banyak yang tahu soal kehidupan rumah tangga Najwa Shihab dan Ibrahim Assegaf.

Hal itu karena Najwa Shihab memang sangat jarang membagikan soal kehidupan pribadinya di media sosial.

Mengutip TribunStyle.com, Najwa Shihab menikah dengan Ibrahim Assegaf pada 1997 di Solo, Jawa Tengah.

Ibrahim Assegaf merupakan sosok pria yang memiliki latar belakang tak main-main.

Suami Najwa Shihab ini berkecimpung di bidang hukum.

Pemilik nama lengkap Ibrahim Sjarief Assegaf ini fokus sebagai pengacara dalam bidang Perbankan & Keuangan, Restrukturisasi & Kepailitan, Corporate M & A.

Bahkan Ibrahim Assegaf juga pernah mendapatkan penghargaan IFLR 1000 Leading Lawyer in Financial & Corporate, Banking and M&A pada tahun 2016.

Adem ayem menikah dengan pria 6 tahun lebih tua, Najwa sempat membongkar kehidupannya di awal-awal pernikahan.