Promo Paket Medical Checkup di Pameran Malaysia Healthcare Medan, Berlangsung Selama 4 Hari

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pameran Malaysia Healthcare Expo 2022 kembali hadir di Kota Medan tepatnya di Mal Centre Point.

Expo Malaysia Healthcare akan digelar mulai hari ini Kamis (22/9/2022) sampai Minggu (25/9/2022) mendatang.

Adapun Expo kali ini akan menawarkan berbagai paket perawatan kesehatan yang menarik dari penyedia layanan kesehatan terkemuka dan perwakilan pariwisata Malaysia.

Untuk diketahui, Expo Malaysia Healthcare di Medan merupakan kota terakhir setelah keberhasilan dua pameran sebelumnya yang telah dilaksanakan di kota Jakarta dan Surabaya pada tahun ini.

Chief Executive Officer MHTC, Mohd Daud Mohd Arif menyampaikan Malaysia merupakan tujuan top-of-mind di kawasan ini untuk pelancong kesehatan dari seluruh dunia.

Dengan dibukanya kembali perbatasan internasional, Malaysia siap menyambut wisatawan kesehatan yang menawarkan layanan kesehatan berkualitas kelas dunia, mudah diakses, dan terjangkau secara kompetitif, serta perawatan end-to-end yang lancer di destinasi yang aman dan terpercaya.

“Selama bertahun-tahun, Malaysia telah menjadi tujuan pilihan bagi wisatawan kesehatan dari Indonesia yang mencari layanan berkualitas untuk melengkapi penawaran layanan kesehatan di negara mereka. Pada tahun 2019 saja, kami menyambut lebih dari 670.000 dari negara Indonesia," kata Mohd Daud, Kamis (22/9/2022).

"Dengan dbukanya pembatasan perjalanan, kami berharap dapat menyambut lebih banyak wisatawan kesehatan dari Indonesia untuk merasakan Malaysia Healthcare yang Lebih Dekat, Lebih Terjangkau,” lanjut Mohd Daud.

Lanjutnya, meningkatnya popularitas Malaysia Healthcare menekankan kepercayaan para pelancong layanan kesehatan dari Indonesia dan sekitarnya dalam berbagai penawarannya.

Yang juga termasuk bidang perawatan khusus Kesuburan IVF/Bayi Tabung, Kardiologi, Onkologi, Ortopedi, Hepatitis C dan Medical Checkup.

Selain itu, sebagai pusat halal yang diakui secara global, ekosistem perawatan kesehatan Malaysia juga menjadi negara yang pilihan ramah muslim, seperti rumah sakit dengan menu halal dan fasilitas shalat seperti Mushalla, serta produk medis bebas babi seperti jahitan dan vaksin.

Ia mengatakan MH Expo 2022 di Medan akan fokus pada penawaran perawatan bernilai tinggi dari rumah sakit anggota Malaysia Healthcare dan tujuan liburan dari perwakilan pariwisata negara yang akan hadir di lokasi untuk bertemu dengan publik

"Pengunjung yang hadir di MH Expo dapat bertemu langsung dengan pewakilan Rumah Sakit dari Malaysia yang menawarkan berbagai macam prom menarik, seperti potongan harga perawatan hingga buy one get one paket Medical Checkup yang hanya bisa didapat saat pameran berlangsung, " pungkasnya.

Selain itu, pengunjung juga dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dan berkesempatan memenangkan hadiah senilai jutaan rupiah.

