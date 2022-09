Ririn Dwi Ariyanti Ngaku Lemas Saat Melihat Bagian Tubuh Aldi Bragi yang Satu Ini, Kini Sudah Cerai

TRIBUN-MEDAN.COM - Pernikahan Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi secara resmi sudah kandas berdasarkan keputusan pengadilan.

Sekalipun sudah berpisah, cerita Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi seperti tak ada habisnya dibahas.

Dalam sebuah kesempatan, Ririn Dwi Ariyanti mengaku lemas saat melihat bagian tubuh Aldi Bragi yang satu ini.

Sayangnya, fakta mengejutkan ini baru terungkap setelah pernikahan kedua pesohor ini kandas.

Gonjang-ganjing rumah tangga Ririn Dwi Ariyanti makin terlihat sejak dua tahun lalu.

Ketika itu, publik dibuat penasaran lantaran pemain sinetron yang diisukan dekat dengan Jonathan Frizzy itu menghapus semua foto Aldi Bragi, yang masih berstatus suaminya.

Gegara foto Aldi Bragi menghilang dari akun media sosialnya, pernikahan Ririn Dwi Ariyanti diterpa kabar miring.

Dia memang terlihat tidak lagi mengunggah foto bareng suaminya, melainkan hanya dengan anak-anaknya.

Pada Agustus 2020, Ririn meminta awak media untuk kembali mengecek terlebih dahulu. “Yakin, sudah lihat belum? Udah cek belum?,” tanya Ririn dilansir dari video melalui Insertlive.

Ketika itu, ibu tiga anak ini juga tegas membantah isu keretakan rumah tangganya. Wanita berambut panjang ini menyatakan rumah tangganya dengan Aldi baik-baik saja. “Aman. Aman, baik-baik saja. Baik-baik aja kok, ya,” serunya.

Ririn pun mengaku bingung harus menjelaskan apa. Sebab, rumah tanggannya baik-baik saja. “Bingung kalau disuruh jelasin apa, karena aman-aman saja," tandas Ririn.

Namun, seiring berjalannya waktu, kabar miring itu seolah menjadi nyata. Sebelum memutuskan berpisah, Ririn pernah mempertanyakan keadaan rumah tangganya sendiri.

Instagram | Ririn Dwi Ariyanti mengaku lemas saat melihat bagian tubuh Aldi Bragi yang satu ini. Dia sudah hapus foto sang mantan sejak 2 tahun lalu.

Ririn merasa bahwa selama ini telah berjuang sendirian dalam mempertahankan pernikahan tersebut. Ririn mengaku bahwa pada akhirnya ia tidak lagi mengenali sosok sang suami walaupun selama 11 tahun ini mereka tinggal satu rumah.

Selama 11 tahun tentu saja bukan waktu yang singkat dalam menjalani pernikahan dan ada banyak hal yang terjadi. Ririn Dwi Ariyanti mengungkapkan, selama beberapa tahun terakhir sebelum cerai dengan Aldi Bragi, ia sudah tak lagi merasakan sensasi yang menarik saat berhubungan dengan Aldi Bragi.

"Selama ini pernikahan aku quality-nya hanya permukaan, oke dalamnya nggak ada yang disentuh," kata Ririn Dwi Ariyanti.

Meski masih berhubungan dengan Aldi Bragi, Ririn Dwi Ariyanti mengaku tidak merasakan suatu kepuasan yang spesial antara suami istri. "Oh, iya (masih berhubungan), tapi bukan jadi sesuatu yang spesial," ungkapnya.

Aldi Bragi adalah vokalis dan keyboardis band 'Bragi'. Band tersebut sempat hits pada zamannya, dan kini terbilang sudah tak pernah lagi terlihat di layar kaca. Dalam grup tersebut, ia memegang posisi sebagai vokalis, pisnis, dan keyboardist.

Namanya Aldi Bragi sendiri sempat tenar berkat single berjudul "Janji" yang dirilis tahun 1997. Namun kepopuleran band Aldi Bragi tampak tak berlangsung lama.

Bukti tak eksis, akun Youtube band tersebut cuma punya 725 subscriber. Kini bercerai, banyak orang yang penasaran dengan penghasilan Aldi Bragi. Sebagai musisi, ternyata segini rentan gaji yang diterima oleh Aldi Bragi.

Dikutip dari Gajimu,.com, kisaran gaji sebagian besar pekerja pada profesi Musisi, Penyanyi dan Komposer - dari Rp2.660.139,89 untuk Rp28.459.239,26 per bulan. Musisi, penyanyi dan komponis menulis, menyusun, melakukan dan mengerjakan komposisi musik Indonesia.

Setelah bercerai, Ririn Dwi Ariyanti mengungkap getir hidup dengan Aldi Bragi. Tanpa disangka, selama ini Ririn Dwi Ariyanti hanya pura-pura bahagia. Perang dingin itu terjadi selama kurang lebih tiga tahun dan tak peduli meski mereka tinggal di satu atap.

Padahal, kata Ririn, dirinya sudah mencoba untuk menyelesaikan masalah. Sayangnya Aldi Bragi tak menunjukkan adanya perubahan. "Ini (perlakuan buruk) juga susah kalau diomongin, karena kalau orang-orang melihat perlakuan buruk itu untuk sesuatu yang sangat nyata dan bisa dinilai," papar Ririn, dikutip dari YouTube Cumicumi, Senin (5/9/2022).

"Untuk yang aku alami ini kan proses. Gini deh, kalau orang sudah sampai di titik memilih nggak ngomong, nggak ribut, itu lebih buruk situasinya," imbuh ibu tiga anak ini. "Itu udah di titik terakhir pilihan untuk nggak mau ngomong dan bahas apapun," ungkap Ririn Dwi Ariyanti.

Apalagi, pemeran Starla dalam sinetron Cinta Setelah Cinta ini melanjutkan segala ucapannya tak dapat diterima sang mantan suami. "Aku merasa apa yang dikirim udah nggak akan sampai ke pasangan aku ini. Dulu 'mau ngomong apa aku' nggak akan nyampe," terang Ririn.

"Mungkin di pemikiran menikahnya kita berbeda prinsipnya, pemikiran tentang memanusiakan manusianya juga berbeda. Jadi, ya udah nggak usah ngomong," ujar Ririn sambil menahan air matanya.

Ketidakharmonisan rumah tangganya itu bahkan sempat dipertanyakan oleh anak-anak mereka. Namun Ririn Dwi Ariyanti mengatakan memang sebaiknya dia dan Aldi Bragi tak lagi berbincang.

"Anak-anak di situ dan akhirnya sadar juga. Why you don’t talk? Why mommy sama bapak don't talk to each other anymore? Jawaban kita ‘we better not to talk'," kata Ririn dengan suara bergetar.

“Kebayang enggak? Ngobrol quality hanya permukaan, dalamnya enggak disentuh sampai di titik ini,” lanjut Ririn Dwi Ariyanti.

Sekalipun sudah menghapus foto sang mantan sejak 2 tahun lalu, Ririn Dwi Ariyanti mengaku sempat lemas saat melihat bagian tubuh Aldi Bragi yang satu ini.

Ririn tak pernah menyangka perkenalannya dengan Aldi Bragi bermula dari media sosial berujung pada pernikahan. Apalagi pada saat itu, Aldi Bragi sudah berstatus duda anak satu usai cerai dengan Ike Nurjanah.

Ririn sempat kepincut oleh sosok perkasa Aldi Bragi. Di saat bertemu, pertama sekali Aldi Bragi juga sempat grogi. Tangannya juga sempat basah disaat bertemu Ririn.

Pada saat bertemu Aldi, Ririn Dwi Ariyanti mengaku tetap bersedia menikah dengan sang vokalis band Bragi itu. Alasannya, Ririn sudah terlanjur suka dengan Aldi.

Saat ditanya apa yang membuatnya jatuh hati, Ririn Dwi Ariyanti mengaku kesan pertama melihat Aldi adalah sosok pria baik dan kalem. Banyak hal yang coba dibeberkan oleh Ririn terhadap sosok Aldi. Namun pada suatu ketika dirinya sempat meleleh klepek klepek saat beradu mata.

Ririn merasa bagian tubuh dari Aldi Bragi yang satu itu begitu memesona, dan juga ada daya pikat yang begitu kuat dirasakan. "Aku suka matanya," sebut Ririn Dwi Ariyanti.

Dirinya juga tidak menapik pada saat pertama sekali menerima cinta Aldi Bragi, banyak kerabat yang mengatakan untuk berpikir ulang karena perbedaan umur kami yang jauh.

Ririn juga mengungkap tentang dirinya yang selalu berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Selama ini dirinya menyimpan semua hal sendirian dan tidak merasa punya teman untuk bercerita bahwa memang benar rumah tangganya kurang harmonis.

Di titik tertentu akhirnya Ririn sadar bahwa ia sudah kehilangan diri sendiri. Terlepas dari apapun yang terjadi dan bagaimana komentar orang sekitar tentang kehidupan pernikahannya, pesinetron cantik ini menyatakan bahwa dirinya merasa lega dan bersyukur dengan keputusan tersebut.

Setidaknya untuk sekarang ia tidak perlu lagi berpura-pura bahagia seperti yang selama ini dilakukan. Ia juga ingin fokus dengan anak-anaknya, karena hak asuh mereka jatuh kepada Ririn.

