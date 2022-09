Lirik dan Chord Lagu Batak Marrokkap Dung Matua By Dorman Manik 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Marrokkap Dung Matua merupakan lagu Batak yang dipopulerkan oleh Dorman Manik.

Lagu Batak Marrokkap Dung Matua ciptaan Tagor Tampubolon ini dirilis di channel Youtube milik Dor Cipta Mandiri.

Lagu Batak Marrokkap Dung Matua menceritakan tentang adanya halangan yang merintangi bersatunya hubungan kasih antara dua orang kekasih.

Lirik dan Chord Lagu Batak Marrokkap Dung Matua

Intro: G Am F G

G Am F G

Rappak marsoban hita nadua

Am F G

Tu harangan i mulak sikkola i

Dm F

Hu hehei ma ho

D G

Mekkel supping ho tu au

G Am F G

Borhat ma au tu parjalangan i

Am F G

Ro ho tu au pahattus padan i

Dm F D G G7

Hape dang marokkap hita tikki i

Reff:

C G

Hape dung matua marokkap ma hita

Am F

Boi pajumpang muse

Dm F G G7 C G

Aha na buni di rohatta gabe boi ito ta pasada

C G

Da inang manodo ho do ito

Am F

Na lao parumaen na i

Dm F G G7 C

Dang hu olo i da inang manuntun lomo au tikki i

G Am F G

Hu bilang-bilang i sude nang salpu i

Am F G

Manetek ilu alani las ni roha

Dm F D G

Hape dung botari pajumpang dohot ho

Back to reff

(cr30/tribun-medan.com)