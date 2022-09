Pereli Indonesia Sean Gelael Menjadi yang Tercepat di Shakedown APRC 2022 Danau Toba

TRIBUN-MEDAN.COM, SIMALUNGUN - Pereli dari tim Jagonya Ayam, Sean Gelael, menjadi yang tercepat saat menjalani Shakedown di Kawasan Hutan industri PT Toba Pulp Lestari sektor Aek Nauli, Parapat, pada Kamis (22/9/2022).

Mengendarai Citroen C3 R5, Sean dan co-driver Hugo Gamalhaes mencatatkan waktu 01:19,0 di shakedown putaran pertama dan 01:17,2 di putaran kedua.

Melihat antusiasme penonton dan peserta, Cleck of the Course (COC) Danau Toba Rally Elwin Siregar mengaku puas.

"Shakedown berjalan dengan baik, hampir semua peserta yang kita undang ikut hadir. Animo masyarakat dan media juga sangat besar. Sean Gelael menjadi yang tercepat di lintasan yang berjarak 2,08 kilometer," kata Elwin.

Sementara Poedio Bintoro, selaku Chief Steward, juga mengaku puas dengan segala persiapan yang dilakukan oleh panitia, aehingga semua berjalan lancar tanpa kendala.

"Persiapan semuanya sudah baik, karena yang bulan lalu kita sudah ada (reli nasional) putaran pertama, jadi semua panitianya menjalankan persis seperti yang lalu," kata Poedio.

"Hanya bedanya sekarang ada tambahan satu SS (special stage). Segala persiapan telah matang," lanjut juara Reli Nasional tahun 1980 dan 1981 yang mendampingi driver Chepot Hanny Wiano itu.

Pereli H Putra Rizky dan co-driver H Rizky Fauzi dari LFN Sederhana Racing Team menempati posisi tercepat kedua dengan catatan waktu 01:20,3.

Sedangkan Rifat Sungkar dan juara Reli Nasional putaran satu, Ryan Nirwan, menempati posisi ketiga dan keempat dengan catatan waktu tercepat 01:22,4 dan 01:24,4.

Danau Toba Rally APRC 2022 yang dimulai pada Sabtu dan Minggu diikuti oleh pereli asal Malaysia Karamjit Singh dan co-driver Jagdev Singh, serta sejumlah co-driver asing seperti Hugo Magalhaes (Portugal), Rony Maroun (Lebanon), dan Benjamin Searcy (Australia).