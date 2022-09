Sophia Latjuba Unggah Foto Seksi Pakai Bikini, Deddy Corbuzier Keciduk Komentar Begini 

TRIBUN-MEDAN.com – Sophia Latjuba kini sudah menginjak usia 52 tahun, namun kecantikannya seakan tak pernah lekang dimakan waktu.

Tak hanya memiliki wajah menawan, Sophia Latjuba juga dikenal memilih bentuk tubuh yang seksi.

Bahkan kecantikan Sophia Latjuba juga juga diturunkan kepada putrinya, Eva Celia yang baru saja menikah dengan Demas Narawangsa pada bulan juni lalu.

Hingga kini, Sophia masih aktif memperlihatkan tubuh seksinya di sosial medianya, pesona ibunda Eva Celia pun terus menjadi perhatian.

Baru-baru ini, mantan Ariel Noah itu tampak memperlihatkan boady goals miliknya dalam unggahan Instagramnya, Jumat (23/9/2022).

Lekuk tubuh Sophia Latjuba terpampang jelas, karena ia hanya menggunakan bikini bewarna pink, serta melemparkan senyuman manis ke arah kamera.

Sebagai pelengkap potretnya, pemain film ‘Ketika Cinta Berlalu’ ini menuliskan caption tentang sebuah perasaan yang menyakitkan.

"Do you also know that beautifully painful feeling of having pieces of your heart in different places - knowing that you can't be everywhere at the same time & yet you are? Have a beautiful weekend," tulis Sophia Latjuba.

Sudah bisa ditebak, potret Sophia Latjuba ini memantik komentar warganet.

Bahkan, Deddy Corbuzier juga ikut berkomentar. Dia seakan tak percaya dengan body goals Sophia di usia yang sudah kepala lima.