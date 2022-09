Lirik dan Chord Lagu Batak Buktini Cinta By Nagabe Trio 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Buktini Cinta merupakan lagu Batak yang dipopulerkan oleh Nagabe Trio. Meski begitu, lagu ini menjadi salah satu karya yang diciptakan oleh Serli Napitu.

Lagu Batak Buktini Cinta dirilis pada November 2020 dan diunggah di kanal YouTube Serli Napitu Production. Video klip tersebut saat ini sudah ditonton lebih dari 6,5 juta kali oleh para pengguna YouTube.

Lagu Batak Buktini Cinta ini bercerita tentang kesungguhan dalam menjalin asmaranya.

Lirik dan Chord Lagu Batak Buktini Cinta

Intro

G C Em D C D G

G D

Cinta do au, Sayang do au

C G

Nang so hudok tu ho ito

G D

Ida ma, pambaenanki

C G

Manghaholongi dirimi

Am C

Unang sai dokkon kasian

D

Naso holong be rohakki

G

Tu ho ito

Am D

G D

Unang nian, unang nian

C G

Porsea ho di holan hata

G D

Boi hu dok, I love U tu ho

C G

Sappulu hali pe sadari

Am C D

Alai dang i na hu porlu di au Hasian

G

Pembuktian na do ito

Reff

G

Unang saonari ito,

D

Dijalo ho bukti ni holongki

D

Sabar ma jo ho hasian

G D

Karejo ma jo au

G

Pos ma roham di au

D

Jolo dapot ma sinamot i

D

Ho do boanonku ito

G

Tu langgatan ni gareja i

C

Songon bukti ni cintakki

G

Dang na holong hata-hatai

D

Nunga hu surathon be ito

G

Ikkon ho saut di au

Intro:

C Am D G Em

C D G G

G D

(cr30/tribun-medan.com)