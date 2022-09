Lirik dan Chord Lagu Batak Tinggal Majo Ho Inang By Judika 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Tinggal Majo Ho Inang ini dipopulerkan oleh penyanyi papan atas, Judika, yang sebelumnya sudah dirilis oleh Trio Relasi pada tahun 2016.

Lagu Batak Tinggal Majo Ho Inang jika diterjemahkan ialah 'tinggallah dulu engkau ibu'. Lagu Batak sedih yang dinyanyikan salah satu juri Indonesian Idol.

Lagu Batak Tinggal Majo Ho Inang mengisahkan tentang seorang anak yang harus merantau dari kampung halaman, dan harus meninggalkan ibunya.

Sang anak harus merantau karena ingin memperbaiki perekonomian keluarga, dia meminta ibunya untuk tidak bersedih ketika nanti sudah merantau, dan tak lupa meminta doa restu agar dirinya sehat dan dapat menggapai kesuksesan di perantauan.

Lirik dan Chord Lagu Batak Tinggal Majo Ho Inang

G

Di namakkuling sesei sesena di balian i

G D

napaboahon naung torang ari i

D C G

hehe maho ale inang sian lage podoman mi

Am D G

asa tung borhat anakmon tuparjalangan

G

Jalang ma tangankon inang

G

unang be sai marsak ho

G D

ai tibu do ro au mandulo ho

D C G

alani pogos do sude umbaen naborhat anakmon

Am D G

mangalului ngolu-ngolu siapari

Reff:

D G

ooh inang....

G

tinggal ma jo ho

D

na borhat na ma au tu na dao

D

tondimi na mandongani au

D C D

asa hipas-hipas au anakmon di na dao

G

molo tung masihol ho diau inang

C

bereng ma inang gombaran hi

C

paima boi au mulak

G D

mulak sian parjalangan

D G

laho mandulo ho inang

C G

paima boi au mulak

G D

mulak sian parjalangan

D G

laho mandulo hoinang.

D G

ooh inang....

G

tinggal ma jo ho

D

na borhat na ma au tu na dao

D

tondimi na mandongani au

D C D

asa hipas-hipas au anakmon di na dao

G

molo tung masihol ho diau inang

C

bereng ma inang gombaran hi

C

paima boi au mulak

G D

mulak sian parjalangan

D G

laho mandulo ho inang

C G

paima boi au mulak

G D

mulak sian parjalangan

D G

laho mandulo hoinang.

***

