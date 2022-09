JADWAL LIGA 2: Karo United vs Sriwijaya FC di Teladan, PSMS Medan vs Semen Padang

TRIBUN-MEDAN.com - Karo United akan melakoni laga penting melawan Sriwijaya FC di kompetisi Liga 2 Indonesia.

Duel ini Karo United vs Sriwijaya FC diperdiksi akan berlangsung seru.

Pertandingan Karo United vs Sriwijaya FC pada Liga 2 Indonesia 2022-2023 Wilayah Barat Pekan 6 akan digelar di Stadion Teladan Medan, Selasa (27/9/2022) petang WIB.

Laga ini menjadi ajang pembuktian Karo United sekaligus mengejar pemuncak klasemen wilayah barat PSMS Medan.

Selain jadwal tanding Sriwijaya FC vs Karo United, tersaji pula jadwal Liga 2 Indonesia 2022-2023 Wilayah Barat Pekan 6, mulai Senin (26/9/2022).

Setelah libur kompetisi, Liga 2 akan kembali bergulir mulai Senin (26/9/2022).

Khusus untuk Wilayah Barat, tersaji empat laga sampai Selasa (27/9/2022).

Tiga pertandingan akan berlangsung pada Senin (26/9/2022).

Antara lain, Perserang vs PSDS pada pukul 15.30 WIB, serta PSMS Medan vs Semen Padang FC dan Persiraja Banda Aceh vs PSPS Riau pada pukul 16.30 WIB.

Esoknya, Sriwijaya FC akan bertandang melawan Karo United pada pukul 16.00 WIB.