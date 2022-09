Masyarakat Kota Medan Galau Berjamaah Karena Ziva Magnolya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ziva Magnolya ajak masyarakat Kota Medan untuk menggalau berjamaah pada konser Intimate Love yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Sabtu (24/9/20222).

Seluruh penonton yang hadir terbawa dengan lagu-lagu galau yang dibawakannya .

"Siapa yang disini punya pacar tapi beda agama? Gak papa ya, aku cuma bisa do'ain , mungkin disini ada yang beda pendapat, dan itu sering terjadi di kehidupan kita, tapi tidak apa-apa karena Tuhan menciptakan kita beda tidak ada yang sama ya kan, yaudah kita jalani aja yang penting kita bahagia," ujar Ziva ketika berinteraksi penonton, Sabtu (24/9/2022).

Setelah itu, ucapan Ziva tersebut langsung disambut dengan alunan musik lagu Perih Cintaku.

Sontak seluruh penonton berteriak histeris sambil menyanyikan lagu galau yang dipopulerkan oleh Kahitna tersebut.

Bukan hanya itu, penonton juga dibuat galau kembali ketika Ziva mengajak seluruh penonton untuk bernyanyi bersama sambil menyalakan flash handphone masing-masing penonton.

Terlihat seluruh penonton menuruti permintaan wanita munyil tersebut sambil mengayunkan tangan secara serentak ke kanan dan ke kiri.

"Jangan di paksa bila semua sudah berbeda, untuk apa pertahankan bila kita tlah berbeda," Sambut penonton.

Pada malam hari ini Ziva Magnolya membuka acara konser ini dengan membawakan 7 buah lagu yang pernah viral karena aransemen yang berbeda yang dibawakan oleh Ziva.

Diantaranya, perih cintaku, that's why i like, Munafik, Bahagia, Tanya Hati, berharap tak berpisah, 50 tahun lagi

