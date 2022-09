Bentuk Tubuh Tak Biasa, Shahnaz Indira Model Plus Size Indonesia Debut di London Fashion Week 2022

TRIBUN-MEDAN.COM – Baru-baru ini salah satu model Indonesia, Shahnaz Indira menjadi sorotan publik setelah berhasil membawa nama Indonesia ke panggung Internasional.

Shahnaz Indira tampil apik di runway ajang bergengsi London Fashion Week 2022 pada Minggu (14/9/2022).

Shahnaz Indira berlenggak-lenggok dengan mengenakan koleksi milik desainer ternama Simone Rocha untuk koleksi bertajuk Spring/Summer 2023.

Simone Rocha merupakan brand women's ready to wear asal Irlandia yang didirikan pada 2010 dan berbasis di London, Inggris.

Simone Rocha terkenal dengan konsep fashion feminity.

Shahnaz Indira mengenakan busana serba hitam rancangan Simone Rocha dengan model off-shoulder.

Impiannya menjadi kenyataan, perempuan kelahiran Jakarta, 27 Mei 2003 itu mengaku senang dapat tampil di London Fashion Week 2022.

Hal itu terlihat melalui sebuah unggahan di akun Instagram nya @shahnaz.indira pada Rabu (21/9/22).

“I was living my dream life yesterday, heart was so full, will never forget this moment. My first international debut for @simonerocha_ SS 2023 at @londonfashionweek,” tulis Shahnaz Indira.

Bikin Bangga, Model Plus Size dari Indonesia Shahnaz Indira Debut di London Fashion Week 2022 (IG)

Fakta bahwa Shahnaz Indira adalah model dengan tubuh curvy atau lebih berisi pertama dari Indonesia yang berhasil tampil di panggung Internasional membuat kehadirannya menjadi lebih spesial.