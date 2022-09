Honda Premium Matik Day Skutik Honda Selalu Jadi Primadona

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Tampilan baru berdesain mewah, dinamis, performa meksimal, dan memberikan ekspresi tingkat tinggi hingga semakin mendukung gaya pengendaranya menjadikan pesona jajaran skutik premium Honda yang tampil memukau dalam pameran bertajuk “Honda Premium Matik Day (HPMD)” selalu berhasil menjadi primadona.

Seperti halnya HPMD yang telah berlangsung di Polonia Sky Park pada 12 s/d 18 September 2022, dimana deretan skutik premium Honda berhasil menaklukkan hati pengunjung. Sebut saja New Honda Vario 160 yang berhasil memukau para pecintanya dengan memancarkan pesona kesempurnaan berkendara dengan performa skuter matik besar yang menghadirkan sensasi berkendara menyenangkan dan membanggakan.

Tampilan mewah dari skutik besar dan mewah New Honda PCX 160 yang hadir juga mencuri perhatian pengunjung dengan teknologi tinggi terbaik di kelasnya yang memberikan performa bertenaga utnuk mendukung gaya berkendara para pecintanya melaju penuh percaya diri di segala kondisi jalan.

Antusiasme para pengunjung Polonia Sky Park juga ditujukan pada New Honda ADV160 yang hadir dibekali desain tough and robust yang proporsional, semakin sesuai dengan karakter pengendara yang aktif. Dimana skutik ini semakin bertenaga melalui mesin baru 160cc 4 katup eSP+ (enhanced Smart Power Plus) yang menyuguhkan performa responsif dalam berkendara harian maupun saat mengeksplorasi pengalaman baru. Fitur dan sentuhan teknologi tinggi yang disematkan pun mengukuhkan New Honda ADV160 sebagai teman berkendara terbaik untuk aktualisasi diri.

Sutjipto, Marketing Communication Manager PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumatera Utara mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan sambutan positif para pengunjung Polonia Sky Park pada deretan skutik premium Honda. Pihaknya dengan semangat Satu Hati akan terus berupaya melanjutkan komitmen menghadirkan motor yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup para pecintanya di wilayah Sumatera Utara.

“Melalui Honda Premium Matik Day, pihaknya tidak hanya berupaya memberikan kemudahan dalam menjawab kebutuhan masyarakat untuk memiliki skutik impian yang menemani aktivitas sehari-hari, namun juga menghadirkan armada yang memberikan kesenangan berkendara dan kebanggaan sebagai primadona pada pemiliknya,“ ujar Sutjipto.

Tidak berhenti menjawab kerinduan para pecinta matik Sumatera Utara, Honda Premium Matik Day dijadwalkan masih akan digelar pada 28 September s/d 4 Oktober 2022 mendatang bertempat di salah satu pusat perbelanjaan terbesar, Sun Plaza Medan. Dengan semangat Satu Hati, Honda akan kembali hadir dengan deretan skutik andalan yang hadir dengan pesonanya yang tiada lawan.