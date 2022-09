Lirik dan Chord Lagu Batak Sinanggar Tullo By Titin Ginting 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Sinanggar Tullo menjadi salah satu lagu Batak populer yang memang sudah banyak dikenal luas oleh masyarakat. Bahkan dari usia anak hingga dewasa dalam maupun luar daerah Batak juga sudah kerap menyanyikan lagu Sinanggar Tullo.

Lagu Batak Sinanggar Tullo diciptakan oleh komponis Tilhang Gultom. Selain itu lagu Sinanggar Tullo juga sangat energik serta kerap dibawakan Bersama dengan Tari Tortor.

Lagu Batak Sinanggar Tullo sudah banyak penyanyi Batak yang membawakan lagu Sinanggar Tullo. Misalnya seperti Titin Ginting yang membawakan lagu Sinanggar Tullo dan diungggahnya di kanal YouTube.

Lirik dan Chord Lagu Batak Sinanggar Tullo

Gitar intro:(C Eb Bb F )2XC Eb Bb F (2x)

C Eb Bb F

(Sinanggar tullo atullo a tullo)2X

Verse:

C

Tudiama luluan da goring-goring bahen soban

Gm7

Sai tudiama luluan da boru tobing bahen dongan

Chorus 1:

C

(Sinanggar tullo atullo a tullo...)2X

Gm7

(Sinanggar tullo atullo a tullo...)2X

C Gm7

(Sinanggar tullo atullo a tullo...)4X

Interlude:

( G# Fm C )2X G# Bb Cm Eb Bb Fm G# C

Back to Verse,ChorusCoda:

C Eb Bb F

(Sinanggar tullo atullo a tullo)2X

C Eb/C Bb/C F/C

(Sinanggar tullo atullo a tullo)2X

