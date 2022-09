Sosok Desyara Firanda, Anak Medan yang Pernah Perkenalkan Budaya Sumut Dikancah Internasional

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Desyara Firanda atau yang kerap disapa Dea adalah seorang Ibu rumah tangga yang memiliki karier yang cemerlang dan prestasi baik di bidang olahraga, seni hingga kontes kecantikan.

Wanita kelahiran lahir pada 13 Desember 1995 ini pernah mewakili Indonesia untuk memperkenalkan berbagai budaya di kancah Internasional yang diselenggarakan di Thailand.

Di sana, dia bersama 9 orang temannya memperkenalkan tarian dari Sumatera Utara yaitu Sigale-Gale pada tahun 2012.

"Dari kecil itu memang suka ikut lomba, dan lombanya tidak satu bidang saja," ujarnya kepada Tribun Medan, Sabtu (17/9/2022).

Dikatakannya, kepercayaan dirinya dibentuk oleh sang nenek yang terus mendukung Dea untuk mengikuti sejumlah perlombaan sedari Dea masih duduk di Taman kanak-kanak (TK).

"Jadi dulu waktu saya masih TK, Nenek sering suruh Dea ikut berbagai perlombaan mulai dari nari dan lainnya, nah dari situ lah kepercayaan diri Dea mulai bangkit dan terbiasa ikut perlombaan," ucapnya.

Bukan hanya di bidang seni tari tradisional, Dea juga sering mendapatkan kejujuran di bidang olahraga softball.

Dea pernah meraih Best Most Valuable Player Softball Putri Porkot Kota Medan, kemudian Best RBI Softball Putri Porkot Kota Medan dan masih banyak lagi.

Olahraga ini pertama kali diperkenalkan oleh sebuah Club Softball yang berkunjung ke sekolahnya dan memperkenalkan cabang olahraga yang mirip dengan permainan bola kasti.

Dea pun mulai tertarik dengan olahraga ini dan memiliki keinginan menjadi seorang atlit Softball.