SOSOK Shahnaz Indira, Model Plus Size dari Indonesia Pertama yang Tampil di London Fashion Week

TRIBUN-MEDAN.COM – Sosok Shahnaz Indira menjadi sorotan publik karena menjadi model plus size dari Indonesia pertama yang berhasil tampil di runway ajang bergengsi London Fashion Week 2023.

Pada 14 September 2022 lalu, Shahnaz Indira melakukan debutnya London Fashion Week 2023

Shahnaz Indira tampil apik di runway dengan mengenakan koleksi milik desainer ternama Simone Rocha untuk koleksi bertajuk Spring/Summer 2023.

Shahnaz Indira mengenakan busana serba hitam rancangan Simone Rocha dengan model off-shoulder.

Fakta bahwa Shahnaz Indira adalah model dengan tubuh curvy atau lebih berisi pertama dari Indonesia yang berhasil tampil di panggung Internasional membuat kehadirannya menjadi lebih spesial.

Impiannya menjadi kenyataan, Shahnaz Indira mengaku senang dapat tampil di London Fashion Week 2023.

Hal itu melalui sebuah unggahan di akun Instagram nya @shahnaz.indira pada Rabu (21/9/22).

“I was living my dream life yesterday, heart was so full, will never forget this moment. My first international debut for @simonerocha_ SS 2023 at @londonfashionweek,” tulis Shahnaz Indira.

Penampilan Shahnaz Indira di London Fashion Week 2023 memberikan dampak yang begitu besar untuk masyarakat Indonesia, terlebih untuk yang memiliki tubuh sepertinya.

Shahnaz Indira membuat banyak orang menjadi lebih percaya diri dengan bentuk tubuh mereka.