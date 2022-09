Dihadiri 400 Peserta, KOPKI dan GOTIO Sukses Pecahkan Rekor Nobar One Piece Film: Red

KOPKI (Komunitas One Piece Kolektor Indonesia) Medan bersama dengan GOTIO kembali menyelenggarakan acara nonton bareng film berjudul One Piece Film: Red berlokasi di CGV Focal Point Medan, Minggu (25/9/2022).

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Setelah sukses menyelenggarakan acara nonton bareng film ONE PIECE STAMPEDE pada tahun 2019 silam dengan peserta sebanyak 250 orang, kini pada hari Minggu (25/9/2022) KOPKI (Komunitas One Piece Kolektor Indonesia) Medan bersama dengan GOTIO kembali menyelenggarakan acara nonton bareng film berjudul One Piece Film: Red berlokasi di CGV Focal Point Medan.

Acara ini dihadiri oleh lebih dari 400 peserta dari berbagai daerah seperti Tebing, Siantar, Langkat, hingga Aceh.

Acara ini juga turut dimeriahkan oleh Kudou x Metro sebagai sponsor dan komunitas Kazaryu dan Cosplayer Medan.

Lokasi CGV Focal Point sudah mulai dipenuhi oleh peserta mulai dari pukul 11 pagi. Peserta yang mengikuti acara nonton bersama ini bukan hanya kaum millenial. Banyak kalangan lintas usia mulai dari anak-anak hingga orang dewasa berusia 40 tahunan juga turut meramaikan.

Djabo selaku Ketua Panita dan Ketua KOPKI Medan mengatakan acara ini merupakan Pencapaian Baru dari Event Nobar One Piece Stampede sebelumnya.

"3 tahun lalu kita sudah pernah buat Nobar yang sama, tapi ini merupakan pencapaian terbaik yang pernah ada, Terima kasih kami ucapkan kepada komunitas Gotio selaku Partner & Metro x Kudou selaku Sponsor kami sehingga kita bisa Break the Record,” ucapnya.

KOPKI (Komunitas One Piece Kolektor Indonesia) Medan bersama dengan GOTIO kembali menyelenggarakan acara nonton bareng film berjudul ONE PIECE RED berlokasi di CGV Focal Point Medan, Minggu (25/9/2022). (Istimewa)

Adapun tambahan dari Wilbert Sutio selaku Ketua GOTIO dan Sekretaris Panita tentang pesan dan makna yang di dapat dari One Piece Film Red.

“Tentu film ini memiliki banyak sekali makna & pelajaran berharga, saya suka bagian Shanks dan Gordon yang rela saling menutupi Fakta demi Uta, sungguh kasih sayang yang luar biasa peran Shanks & Gordon sebagai Orang tua Angkatnya,” ujarnya.

ONE PIECE termasuk kartun animasi Jepang yang melegenda. Alur cerita yang menarik dan tidak tertebak serta penuh konspirasi membuatnya populer dan mendulang banyak pengikut yang penasaran akan alur ceritanya.

Panitia penyelenggara acara nonton bareng film berjudul One Piece Film: Red berlokasi di CGV Focal Point Medan, Minggu (25/9/2022).

Film One Piece Film: Red Seharusnya sudah tayang dari tahun lalu, tetapi diundur karena kondisi pandemi covid-19. Meskipun demikian, para penggemar tetap setia menantikan tayangnya film tersebut di tanah air.