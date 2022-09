Dukung Akselerasi Kendaraan Listrik, Honda Hadir di Rangkaian Acara G20

PT Astra Honda Motor turut mendukung program pemerintah dalam hal percepatan program elektrifikasi kendaraan bermotor melalui partisipasinya dalam rangkaian acara The 3rd TIIWG and TIIMM G20 Indonesia 2022.

TRIBUN-MEDAN.com - PT Astra Honda Motor (AHM) turut mendukung program pemerintah dalam hal percepatan program elektrifikasi kendaraan bermotor melalui partisipasinya dalam rangkaian acara The 3rd Trade, Investment, and Industry Working Group Meeting and Ministerial Meeting (The 3rd TIIWG and TIIMM) G20 Indonesia 2022. Dalam kegiatan tersebut, AHM menghadirkan ekosistem sepeda motor listrik Honda pada area Trade Investment Industry Exposition.

Trade Investment Industry Exposition berlangsung selama TIIMM pada 22-23 September 2022. Pada gelaran tersebut, AHM hadir dengan memajang Honda PCX Electric dan baterai portable (Honda Mobile Power Pack). AHM juga menghadirkan 5 Honda PCX Electric dan stasiun penukaran baterai yang dapat dipergunakan untuk mendukung aktivitas operasional panitia serta dapat diutilisasi oleh peserta G20 sejak pelaksanaan TIIWG yang dimulai pada 19 September 2022. Acara ini dihadiri oleh delegasi dari berbagai negara dan organisasi Internasional.

General Manager Marketing Planning and Analysis AHM, Andy Wijaya mengatakan AHM ingin dapat turut mendukung tercapainya agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dari pertemuan penting berbagai negara dan Organisasi Internasional ini.

“Selaku tuan rumah G20, kami ingin turut hadir melalui produk karya anak bangsa, Honda PCX Electric serta infrastruktur pendukung Honda Mobile Power Pack. Tahun ini, kami pun akan melanjutkan komitmen tersebut dengan mengumumkan strategi dan roadmap bisnis sepeda motor listrik dengan produk yang berkualitas, aman, dan didukung jaringan bisnis dan ekosistem yang paling sesuai untuk era kendaraan listrik di masa mendatang,” ujar Andy.

Sementara itu Gunarko Hartoyo, Corporate Communication and Sales Manager PT Indako Trading Coy selaku main dealer Honda di wilayah Sumatera Utara mengungkapkan dengan semangat Satu Hati sangat menyambut baik keikutsertaan Honda pada Rangkaian Acara G20 sebagai perwujudan komitmen untuk terus mendukung pemerintah dalam akselerasi program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

