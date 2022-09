JADWAL Timnas Futsal Indonesia Malam Ini di Piala Asia Futsal 2022 Lawan Iran, Live MNC TV

TRIBUN-MEDAN.com - Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan memulai kiprah pada Piala Asia Futsal 2022 dengan melawan sang juara bertahan, Iran, pada malam ini, Rabu (28/9/2022).

Keseruan laga Timnas Futsal Indonesia vs Iran kick off pukul 21.00 WIB live MNC TV.

Piala Asia Futsal 2022 telah digulirkan di Kuwait mulai Selasa (27/9/2022). Adapun turnamen Piala Asia Futsal 2022 kali ini diikuti oleh 16 tim termasuk Indonesia dan dibagi menjadi empat grup.

Pada Piala Asia Futsal 2022, timnas futsal Indonesia besutan Mohammad Hashemzadeh tergabung di Grup C bersama Iran, Lebanon, dan Taiwan.

Pada pertandingan pertama, Indonesia akan melawan Iran di Saad Al Abdullah Hall, Kuwait City. Iran merupakan juara bertahan sekaligus tim tersukses dalam sejarah Piala Asia Futsal.

Pemain Timnas Futsal Indonesia, Syauqi Saud Lubis

Hingga saat ini, Iran telah mengoleksi 12 gelar juara. Pada edisi terakhir di Taiwan, 2018 lalu, Iran menjadi juara usai mengalahkan Jepang dengan skor 4-0 pada partai final.

Kini, sang raja futsal Asia bakal menjadi ujian pertama anak asuh Mohammad Hashemzadeh.

Laga Indonesia vs Iran pada matchday pertama Grup C Piala Asia Futsal 2022 bakal dilangsungkan pada pukul 21.00 WIB. Pertandingan tersebut dapat disaksikan secara streaming melalui RCTI Plus.

Berikut adalah jadwal dan link live streaming laga Indonesia vs Iran pada babak penyisihan grup Piala Asia Futsal 2022.

Jadwal Piala Asia Futsal 2022