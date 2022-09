JAM Tayang Siaran Langsung Liga Italia Pekan Ini, Inter Vs AS Roma, AC Milan Lawan Empoli

Jadwal siaran langsung Liga Italia giornata ke-8 yang berlangsung akhir pekan ini akan menyajikan duel menarik termasuk laga Inter Milan vs AS Roma.

Selain laga Inter Milan vs AS Roma yang menjadi sorotan, ada juga AC Milan akan bertandang ke markas Empoli dan Juventus vs Bologna. Selengkapnya bisa dilihat di akhir artikel ini

Duel Inter Milan vs AS Roma menjadi Big Match di awal pekan ke delapan Liga Italia Serie A.

Big Match pekan ke delapan Liga Italia tersebut dijadwalkan pada Sabtu 1 Oktober pukul 23.00 WIB.

Pertandingan Inter Milan vs AS Roma bakal jadi laga saling sikut di klasemen Liga Italia.

Untuk diketahui, AS Roma berada di posisi keenam dan Inter Milan di posisi ketujuh klasemen Liga Italia, hanya berbeda 1 poin lebih unggul AS Roma.

Keduanya sama-sama baru memenangkan 4 dari 7 laga yang telah bergulir di musim baru Liga Italia Serie A.

Di pekan ketujuh Liga Italia, keduanya sama-sama kalah dan gagal meraih poin.

Di pekan ke-8, Inter Milan akan menjamu AS Roma dan tentu akan menjadi misi Nerazzurri untuk menggeser posisi AS Roma.

Bagaimana tidak, catatan pertemuan Inter Milan vs AS Roma menunjukkan kekalahan Inter Milan terakhir atas Giallorossi yaitu pada tahun 2017 lalu.