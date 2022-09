Kejutan Soundrenaline 2022 Hadirkan Kuartet Pop Punk Neck Deep ke Indonesia

TRIBUN-MEDAN.COM - Festival musik Soundrenaline 2022 kasih bocoran para bintang tamu dari musisi luar negeri nih, sob.

Salah satu yang paling mengejutkan adalah kedatangan Neck Deep di Soundrenaline 2022!

Band asal Inggris ini sepertinya bakal kembali menghibur para penggemarnya di Indonesia setelah sebelumnya pernah menggelar konser di tahun 2018 silam di Jakarta.

Kuartet pop punk yang kini digawangi oleh Ben Barlow, Sam Bowdan, Matt West, dan Seb Barlow dipastikan akan memainkan banyak lagu hits mereka di Soundrenaline 2022 seperti 'Wish You Were Here', 'December', 'In Bloom', hingga 'When You Know'.

Nggak cuma Neck Deep, bocoran lainnya juga mengatakan kalau Soundrenaline 2022 bakal nampilin aksi panggung dari musisi FKJ (Vincent Fenton), Plain White T's, dan Hollow Coves.

Buat yang udah penasaran pingin nonton keseruan bintang tamu ini, jangan sampai salah kalau Soundrenaline tahun ini nggak digelar di Bali ya, sob!

Festival musik Soundrenaline 2022 nantinya bakal digelar secara offline di Jakarta pada bulan November 2022 mendatang. (*)