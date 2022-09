Lowongan Kerja Medan, The Harvest Buka 12 Loker, Berikut Posisi dan Persyaratannya

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - The Harvest buka lowongan pekerjaan yang akan diposisikan Sebagai Cakeshop Manager, Cake Shop Supervisor, Kasir, Barista ,Server (Cake Shop dan Dine In), Delivery Man, Dispatcher, CDP (Pastry atau Hot), Commis/Baker, Steward, Store Administrator, Finance/Purchasing Staff, Rabu (28/9/2022)

Didirikan tahun 2004, The Harvest adalah brand pionir di bidang pastry & bakery di Indonesia dan kini membuka lowongan kerja di Medan.

Dengan 57 store di seluruh Indonesia, The Harvest terus menyajikan pengalaman terbaik untuk pelanggannya.

Melalui produk berkualitas premium serta pendekatan inovatif, The Harvest telah menjadi pilihan andalan pencinta kue dalam merayakan momen spesial maupun Hari Besar.

Bulan Agustus 2020 lalu, The Harvest merayakan ulang tahunnya ke-16 dengan meluncurkan campaign bertajuk Live Better Win Bigger, dimana The Harvest berbagi Grand Prize dan berbagai Reward spesial untuk pelanggannya melalui loyalty program “The Harvest Treats”.

Job Vacancy

Cake Shop Manager

Cakeshop Supervisor

Kasir

Barista