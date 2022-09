JAM Tayang Inter Milan Vs AS Roma Liga Italia, Sudah Absen Bela Argentina, Dybala Diragukan

AS Roma berhasil meraih kemenangan atas AC Monza dengan skor 3-0, Paulo Dybala cetak dua gol pada pekan ke-4 Liga Italia, Rabu (31/8/2022)

TRIBUN-MEDAN.com - Duel big match Liga Italia akan tersaji akhir pekan ini di mana Inter Milan akan meladeni AS Roma pada pekan ke-8.

Jadwal Inter Milan vs AS Roma dalam pertandingan putaran kedelapan Serie A digelar di Stadion Gueseppe Meazza Sabtu (01/10/2022) malam.

Jam tayang kick off laga Inter Milan vs AS Roma akan dimulai pukul 23.00 WIB live streaming di TV Online.

Meskipun awalnya diharapkan bahwa Paulo Dybala akan tersedia untuk laga AS Roma melawan Inter Milan, kabar terbaru tentang kebugaran pemain masih diragukan.

Dilansir dari Sky Sport Italia, Paulo Dybala tetap menjadi keraguan kuat bagi Giallorossi melawan Inter di akhir pekan nanti.

Baca juga: JAM Tayang Siaran Langsung Liga Italia Pekan Ini, Inter Vs AS Roma, AC Milan Lawan Empoli

Setelah mendapat cedera sebelum pertandingan melawan Atalanta pada matchday sebelumnya, La Joya harus duduk di pinggir lapangan.

Padahal, tes selanjutnya mengungkapkan bahwa itu bukan masalah serius bagi pemain.

Dengan demikian, ia diizinkan untuk bergabung dengan Argentina untuk tugas nasionalnya.

Namun, karena cedera otot yang dialami pemain berusia 28 tahun itu, dia tidak mengambil risiko di salah satu dari dua pertandingan persahabatan melawan Honduras dan Jamaika, masing-masing.

Di tengah kekhawatiran tentang kebugaran Dybala, ada kabar baik bagi tim asuhan Jose Mourinho, dengan kapten mereka Lorenzo Pellegrini pulih sepenuhnya dari cedera ototnya.

Jose Mourinho bersama Paulo Dybala, bintang Argentina itu masih diragukan tampil untuk AS Roma melawan Inter Milan, pada Sabtu (01/10/2022) malam. Artikel ini telah tayang di TribunJambi.com dengan judul Paulo Dybala Tatap Diragukan Tampil di Laga AS Roma Melawan Inter Milan, https://jambi.tribunnews.com/2022/09/29/paulo-dybala-tatap-diragukan-tampil-di-laga-as-roma-melawan-inter-milan?page=all. Penulis: Zulkipli | Editor: Zulkipli (Instagram/ASRoma)

Baca juga: JELANG Empoli Vs AC Milan Liga Italia, Mike Maignan dan Theo Hernandez Masuk Daftar Cedera