Kementerian BUMN Akan Gelar SOE International Conference, Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadir

TRIBUN-MEDAN.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menggelar SOE International Conference: Driving Sustainable & Inclusive Growth di Bali Nusa Dua Convention Center.

Acara tersebut akan berlangsung pada 17-18 Oktober 2022 mendatang dan merupakan bagian dari Trade, Investment & Industry Working Group (TIIWG) Road to G20.

Acara itu akan digelar secara luring dan daring ini dan dikemas dalam bentuk diskusi panel, pameran, investor talks, corporate day, serta business matching.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan hadir menyampaikan keynote speech, membuka SOE International Conference, serta meresmikan inisiatif Indonesia Water Fund.

"Transformasi BUMN selama hampir 3 tahun ini, sudah menunjukkan hasil nyata. Kami percaya, Presidensi G20 tidak hanya menjadi momentum penting untuk menunjukkan kepemimpinan, peranan, dan kontribusi Indonesia dalam pemulihan global kepada dunia, namun juga momentum tepat untuk memperlihatkan transformasi, peranan dan potensi BUMN, khususnya yang berskala besar dan berkontribusi bagi agenda pemulihan global,”

ujar Menteri BUMN Erick Thohir, hari ini (28/9), tentang penyelenggaraan SOE International Conference.

SOE International Conference akan menghadirkan pembicara dari Indonesia dan internasional yang merupakan tokoh-tokoh dunia dari berbagai bidang.

Menteri BUMN, Wakil Menteri BUMN I, Wakil Menteri BUMN II, dan 12 pembicara internasional akan membahas transformasi BUMN dan peranan BUMN terhadap realisasi agenda utama Presidensi G20 Indonesia, di antaranya Role of Strong Corporate Governance and Global Cooperation for Sustainable and Inclusive Growth, Economic Transformation through Digitalization: Impact to Nation’s Trade and Investment), Energy Transition and Green

Development for Sustainable Growth, The Role of SOEs in Broadening Financial Inclusion, dan Healthcare Transformation and Developing Global Cooperation in Health.

Sejumlah ahli, eksekutif BUMN, dan perusahaan global juga akan membahas topik-topik seputar Environment, Social and Governance (ESG), serta kerja sama global.

Selain itu, berbagai inisiatif dan kesempatan investasi strategis baru akan diperkenalkan, mulai dari sektor energi dan energi terbarukan, telekomunikasi, kesehatan, infrastruktur, hingga pariwisata.

Para pimpinan BUMN, pemangku kepentingan BUMN, delegasi negara anggota G20, investor, perwakilan negara sahabat dan organisasi internasional, para mitra bisnis, akademisi, lembaga think tank, dan media dari dalam dan luar negeri akan turut menjadi peserta kegiatan ini.

Selain sesi konferensi, SOE International Conference juga akan menghadirkan pameran yang menampilkan kinerja, inisiatif dan program BUMN dengan fokus pada keberhasilan transformasi dan tiga prioritas Presidensi G20 Indonesia, yakni arsitektur layanan kesehatan, transisi energi, dan inklusi ekonomi melalui digitalisasi.

Rangkaian SOE International Conference #SOEinternationalconference dapat disaksikan secara live streaming melalui Youtube Kementerian BUMN.

(*/tribun-medan.com)