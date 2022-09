Lirik dan Chord Lagu Batak Tarmalitondi By Nampuna Trio 

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Lagu Batak Tarmalitondi ini dinyanyikan oleh Nampuna Trio dan dirilis melalui akun YouTube chanel Ozora Official.

Meski lirik Lagu Batak Tarmalitondi sepenuhnya berbahasa Batak, lagu ini juga dikenal luas oleh masyarakat umum. Bahkan, “Tarmalitondi” cukup populer di TikTok karena di-cover sejumlah kreator.

Lagu Batak Tarmalitondi ini menceritakan seorang kekasih yang selalu mengalah kepada pasangan namun harus kecewa pada akhirnya.

Lirik dan Chord Lagu Batak Tarmalitondi

Intro : F C Dm E Am -Bm C

F C G C..

Intro : F C Dm E Am -Bm C

F C G C..

C

nunga loja au ito

G C

manganju ho saleleng on

F

nunga maheu dagingki

C G

paiuhut ihut lakkami

C

ai begu aha do nasai

F

mangissobbut di roham..

C G

ai dang hea di jaga ho

C G

perasaaanku..

C

dung hu lean rohakki

G C

nalao makkaholongi ho

F

gabe tarboto ma ito

C G

sudena pangalahomi

C

di parsoada ho sude

F

nadenggan nahubaen tuho..

C

mardua rupa ho

G C

makkaholongi au..

Reff :

F C

songon nadiseati ma diate atekki

G C

ai tung haccit doi pambaenanmi tu au..

F

sai diulakkon ko

C

mambaen haccit ni rohakki..

G C

tatmalitondi au ito dibaen ho..

F C

arga do pe ito dirikki di au

G C Em

dang olo sega au holan alani ho..

F C

horas ma ho ito tumuttun lomomi..

G C

dang olo senu au lao mamikkiri ho..

Musik : C-Dm-Em F C Am

Dm G Am-Bm-C

F C Am Dm G C..

C

