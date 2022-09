LIVE BOLA: Live Streaming PSDS vs Semen Padang Tonton di Sini Link Live Liga 2| Klasemen Terkini

TRIBUN-MEDAN.com - Tonton pertarungan Live Bola PSDS vs Semen Padang diprediksi berlangsung panas.

Kedua tim bakal berambisi menang.

Traktor Kuning ingin memperbaiki posisi agar tidak terbenam di papan bawah klasemen.

Skuat PSDS Deliserdang (TRIBUN MEDAN/ABDAN SYAKURO)

Sementara Semen Padang mengincar posisi 2 yang saat ini diduduki Karo United.

Jadwal Liga 2 hari ini yang memasuki pekan 7,

Selain PSDS vs Semen Padang, Deltras FC vs Kalteng Putra yang bertanding.

Siaran Langsung Moji TV dan Indosiar tak menyiarkan PSDS vs Semen Padang dan Deltras FC vs Kalteng Putra di Liga 2 2022, namun untuk Live Streaming Liga 2 PSDS vs Semen Padang dan Deltras FC vs Kalteng Putra dapat diakses di TV Online Vidio.

Klasemen Grup A Liga 2 Terbaru

PSMS Medan 16 poin