SINOPSIS Drama Korea The Youngest Son of Conglomerate, Drakor Terbaru Dibintangi Song Joong Ki

Cuplikan The Youngest Son of a Conglomerate

TRIBUN-MEDAN.com.MEDAN - Salah satu drama Korea terbaru yang mendapat banyak perhatian selama proses produksinya adalah The Youngest Son of Conglomerate.

Drama korea terbaru tersebut dibintangi beberapa aktor papan atas Korea Selatan, seperti Song Joong Ki, akan beradu akting dengan sederet artis papan atas lainnya, seperti Lee Sung Min, Shin Hyun Bin, Jo Han Chul, dan Tiffany Girls' Generation.

Selain melibatkan aktor dan aktris yang sudah dikenal dengan aktingnya, drama Korea The Youngest Son of Conglomerate juga memiliki tim produksi yang kuat.

The Youngest Son a Conglomerate diadaptasi dari novel webtoon Kakao karya San Kyeong dengan judul yang sama.

The Youngest Son a Conglomerate berkisah tentang seorang pelayan setia yang dikhianati oleh majikannya dan dan .

The Youngest Son a Conglomerate disutradarai oleh Jeong Dae Yun.

Jung Dae Yoon sebelumnya memimpin serial televisi She Was Pretty and W, sementara karya Kim Tae Hee sebelumnya termasuk A Beautiful Mind, Sungkyunkwan Scandal, dan Designated Survivor: 60 Days.

The Youngest Son a Conglomerate terdiri dari 16 episode dan akan tayang mulai 29 Oktober 2022.

Selain Song Joong Ki, The Youngest Son a Conglomerate juga dibintangi sederet artis lainnya diantaranya, Shin Hyun Bin, Park Ji Hyun, dan Lee SungMin.

Cuplikan The Youngest Son of a Conglomerate (HO)

Sinopsis Drama Korea The Youngest Son of a Conglomerate