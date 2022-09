Turun Berat Badan Bisa Dapat Cuan Puluhan Juta Rupiah?

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Bosan dengan tubuh obesitas? Ingin langsing tapi tidak tahu diet yang cocok untuk tubuh seperti apa?

Klinik LIGHThouse Indonesia menyelenggarakan sebuah kompetisi turun berat badan pertama di Indonesia atau LIGHTweight Challenge (LWC) untuk seluruh pejuang obesitas di Medan agar mendapatkan berat badan idealnya dan kesehatan yang optimal. Kompetisi yang diselenggarakan selama 12 minggu ini didampingi dengan oleh Slim Right Expert seperti Dokter, Ahli Gizi, Psikolog hingga Psikiater yang ahli dalam penurunan berat badan.

Kompetisi ini tidak memungut biaya apapun dan dapat diikuti oleh siapa saja yang memenuhi syarat dan ketentuan kompetisi. Berikut Syarat dan ketentuan kriteria peserta yang dapat mengikuti LWC 2022:

Laki-laki dan perempuan yang berusia 20-45 tahun dengan kondisi badan gemuk dan/atau BMI >27.5 Belum pernah terdaftar sebagai pasien Klinik LIGHThouse Indonesia Berdomisili di Medan Memiliki motivasi dan komitmen untuk mendapatkan berat badan ideal

Jika telah sesuai dengan kriteria peserta LWC 2022 diatas, peserta WAJIB mengisi form pendaftaran yang ada di link berikut: bit.ly/LWC2022MDN atau bisa klik link di bio IG @lighthouse_indo dan klik link pendaftaran untuk wilayah Medan. Proses pendaftaran LWC 2022 ini akan berakhir pada 4 Oktober 2022.

Selain di Medan kompetisi ini juga diselenggarakan di kota-kota besar lainnya seperti Jabodetabek dan Surabaya dengan menyaring sebanyak 60 orang finalis yang terdiri dari 20 orang Jabodetabek, 20 orang Surabaya dan 20 orang dari Medan. Program LWC 2022 hanya memilih pendaftar dengan komitmen yang kuat untuk menjadi finalis.

Di akhir kompetisi LWC 2022 akan memilih 3 pemenang yang terdiri dari Juara I, Juara II, dan Juara III dengan total hadiah hingga jutaan rupiah. Berikut rangkaian hadiah yang akan didapatkan oleh pemenang LWC 2022:

Pemenang ke 1 LWC 2022 akan mendapatkan:

Uang tunai seniai Rp 5.000.000

Paket lanjutan senilai Rp 5.000.000

Produk senilai Rp 5.000.000

Pemenang ke 2 LWC 2022 akan mendapatkan:

Uang tunai senilai Rp 3.000.000

Paket lanjutan senilai Rp 3.000.000

Produk senilai Rp 3.000.000

Pemenang ke 3 LWC 2022 akan mendapatkan:

Uang tunai senilai Rp 2.000.000

Paket lanjutan senilai Rp 2.000.000

Produk senilai Rp 2.000.000

Selain itu, LWC 2022 juga akan memberikan GRATIS Paket Program LIGHTweight senilai Rp 20.000.000 untuk seluruh finalis saat kompetisi dan EXTRA bonus 3 unit sepeda dari Rodalink Indonesia untuk pemenang di wilayah Jabodetabek, Medan & Surabaya. Kompetisi LWC ini tidak dipungut biaya apapun atau GRATIS.

Untuk seluruh finalis yang berhasil lolos seleksi akan dihubungi lebih lanjut oleh tim LIGHThouse Indonesia melalui kontak yang sudah dicantumkan oleh masing-masing peserta di Google Form. Are you ready to lose and win the game? Jadilah bagian dari #LWC2022 & beat the game!

