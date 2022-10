Agar Prima Layani Masyarakat, Kapolres Samosir Uji Personel Kemampuan Jasmani

TRIBUN-MEDAN.COM, SAMOSIR -Secara berkala, Kapolres Samosir AKBP Josua Tampubolon SH MH kembali melaksanakan kegiatan periodik Test Kesamaptaan Jasmani Personil di Mapolres Samosir, Jumat (30/9/2022). AKBP Josua meyebut, test ini memang dilakukan sekali dalam 6 bulan.

Tes diikuti seluruh Personil Polres Samosir. Ketua Pelaksana yanki Kabag Sumda Polres Samosir Kompol Saut Panggabean SH, dan juga dihadiri Kasat Sabhara AKP Tito Juardi , Ps. Kasium Bripka Efri Fandi dengan mengikuti sertakan Personil Bagsumda Dan Urkes Klinik Polres Samosir.

Peserta yang mengikuti Test Kesamaptaan Perosnil Polres Samosir, baik dari bagian, satuan, seksi dan juga turut serta Personil Polsek Jajaran Polres Samosir.

Kapolres Samosir AKBP Josua Tampubolon SH MH berikan reward kepada Kabag Ops Polres Samosir Kompol Lengkap Suherman Siregar pada kegiatan periodik Test Kesamaptaan Jasmani Personil di Mapolres Samosir, Jumat (30/9/2022).

Kegiatan dibagi dalam 2 tahap, pada Selasa mendatang juga akan dilaksanakan kegiatan sama.



Bagi Personil yang belum melaksanakan, dikarenakan kegiatan ini wajib dilaksanakan bagi Personil.

"Wajib melaksanakan TKJ. Yang belum melaksanakan, hari Selasa depan wajib melaksanakan TKJ, kegiatan ini benar-benar harus dipersiapkan, karena ini kegiatan Baik dalam menunjang kinerja kita jika kita sehat,"ujarnya.

Kata AKBP Josua, dalam test ini menggunakan limit waktu, karenanya personel untuk mempergunakan waktu dengan baik, sehingga hasil baik dan maximal.

"Bagi personil yang baik dan dapat nilai bagus akan saya berikan reward, dan untuk panitia agar dilakukan penilaian yang tepat sasaran dan jangan pilih-pilih,"sebut AKBP Josua.

"Untuk Yang merasa kurang sehat jangan dipaksakan,Pelaksanaan ini diharapkan Tertib,"ucapnya lagi.

Setelah selesai pelaksanaan kegiatan, Personil Polres Melaksanakan Apel Konsolidasi dipimpin Kapolres.

Bagi personil Yang mendapatkan penilaian yang baik, Kapolres langsung memberikan reward untuk personil 3 besar nilai tertinggi kategori lari 12 menit, pull up, seet up dan push up.

Terpantau, 8 Perosnil dengan nilai Kesamaptaan Jasmani yang baik, salah satunya Kabag Ops Polres Samosir Kompol Lengkap Suherman Siregar SH. (Jun-tribun-medan.com).

